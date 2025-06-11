В операції «Павутина» брали участь унікальні дрони (відео)

У перший день літа Україна здійснила зухвалу операцію «Павутина», використовуючи безпілотники для знищення російських стратегічних бомбардувальників, які знаходилися далеко від українсько- російського кордону.

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«Ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури», — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, потім — модульні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники.

Для операції «Павутина» інженери СБУ спеціально розробили й виготовили безпілотники, передає hromadske.

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БпЛА створили для виконання завдання в глибокому тилу ворога та «з урахуванням особливостей цілей ураження». Операцію готували понад півтора року.

Інженери СБУ розробили БПЛА із застосуванням сучасних технологій, які дозволили дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.

Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію «Павутина», за результатами якої вдалося уразити 41 військовий літак одразу на 4 аеродромах рф.

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На кадрах видно хронологію подій: як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася російська стратегічна авіація, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів США.

Ця атака завдала серйозного удару по військовій інфраструктурі рф і стала новим викликом для глобальної безпеки. Військові експерти називають її «кошмаром для національної оборони».

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