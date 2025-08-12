Може допомогти Туреччина: експерт назвав засіб, який можна ефективно застосовувати проти «Shahed-136», і скільки це коштує

Нічні атаки дронами продовжують залишатися одними з основних засобів терору українських міст з боку російських окупантів. Сили оборони України різними способами ускладнюють супротивникові його тактику, наприклад, впливають на виробництво дронів.

Тим часом, на думку військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, іншим способом боротьби з уже запущеними дронами може стати їх знищення за допомогою вертольотів. Найкраще під цю задачу, на думку експерта, підійдуть американські AH-1 Cobra.

Так, за словами оглядача «Інформаційного спротиву», AH-1 Cobra, він же AH-1Z Viper, має низку переваг. Так, Viper досягає максимальної швидкості 411 км/год, гранична висота польоту у вертольота 6 000 м, озброєння до 16 ракет «повітря-поверхня» AGM-114 Hellfire, блоки НУРС LAU-61 для 70-мм ракет Hydra по 19 ракет у кожному блоці. Але для боротьби з Shahed-136 найкраще підійде наявна у вертольота 20-мм триствольна гармата M197 з боєкомплектом 750 патронів, яка відрізняється високою точністю стрільби.

Як підкреслює експерт, США періодично розпродають ці вертольоти, так 24 січня 2018 року в штаті Меріленд піднімалося питання про продаж вертольотів AH-1W Super Cobra, яких, як з'ясував Пентагон, у Армії США виявився надлишок, особливо після масштабної модернізації AX-1Zs. Вартість одного такого вертольота варіювалася на той момент від $ 10 млн, але Україна не виявила інтересу до їх купівлі.

«З іншого боку, AH-1 Cobra є на озброєнні дружніх нам країн, і деякі з них списують ці вертольоти. Наприклад, Туреччина, що має на озброєнні 37 вертольотів модифікацій AH-1W і AH-1P/S, і замінює їх зараз на Т-129 АТАКА. А тому є про що говорити з турецькими партнерами, здатними поставляти у свої війська сучасні Т-129 АТАКА і, так чи інакше, але позбавлятися AH-1 Cobra, які, в свою чергу, вельми актуальні були б для України в питанні поповнення парку повітряних мисливців на Shahed-136», — зазначив експерт можливість допомоги з боку Туреччини в питанні забезпечення України вертольотами, якими зручно збивати Shahed-136.

Тим часом ЗСУ продовжують завдавати ударів по стратегічно важливих підприємствах рф.

