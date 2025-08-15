- 16:59 Як обрізати сливу в серпні, щоб не знищити дерево: поради садівникам
Як врятувати білу футболку після плями кетчупу: поради, що справді діють
Білий одяг є дуже популярним, але плями від кетчупу можуть зіпсувати настрій. Щоб відіпрати кетчуп з білої тканини без сліду, потрібно діяти швидко. До складу соусу входять природні барвники та жирова основа, які швидко закріплюються на одязі. Тому не варто відкладати прання на потім, пише УНІАН.
Як вивести пляму від кетчупу:
1. Очищення: Акуратно видаліть залишки кетчупу з тканини, не натискаючи сильно, щоб не втерти його ще більше.
2. Промивання: Промийте забруднену ділянку під холодною проточною водою. Гаряча вода лише допоможе плямі міцніше в'їстися.
3. Прання: Після цього можна переходити до одного з ефективних способів виведення плями.
Способи виведення плям від кетчупу:
1. Перекис водню
Видаліть залишки кетчупу, промийте пляму холодною водою, потім замочіть річ у відбілювальному мийному засобі на 20−30 хвилин. Після цього залийте пляму перекисом водню на 30−40 хвилин, а потім виперіть як зазвичай.
2. Харчова сода
Після очищення плями від залишків кетчупу та промивання холодною водою, приготуйте пасту з харчової соди та невеликої кількості води. Нанесіть її на пляму, злегка втираючи, і залиште на 20 хвилин. Потім змийте та виперіть одяг із порошком, що містить відбілювач.
Раніше «ФАКТИ» писали про лайфхаки з содою для дому та краси.
Фото: depositphotos.com54
