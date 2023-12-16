Робіть це по-іншому: британські експерти та Марина Жукова поділилися деякими лайфхаками прання

Багато хто з господинь погодяться, що навіть знання секретів про прання з цукром чи сіллю може не арятувати від псування у пралці речей.



Тому під час прання виконуйте рекомендації, які допоможуть уникнути проблем, пише ТСН.

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Рекомендація перша: розділяйте кольори

Це може здатися рутинною роботою, але ви завжди повинні розділяти свій одяг на білий, світлий, темний і делікатний. Це допоможе вам уникнути линяння кольору і гарантувати, що ваш одяг буде пратися за правильної температури, оскільки неправильна може призвести до усадження, втрати або зміни кольору одягу. Наприклад, якщо прати червоний одяг із білим у гарячому пранні, все може стати рожевим.

Це правило здатне допомогти кольорам залишатися красивими і яскравими, зокрема білому одягу, який з часом може мати тьмяний вигляд.

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Рекомендація друга: не перевантажуйте пральну машину

Спокуса набити пральну машину до країв, звичайно, велика. Однак це може призвести до погіршення якості прання або навіть пошкодження пральної машини. Це пов'язано з тим, що барабан стане неврівноваженим або занадто важким, і його буде важко обертати.

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Наповнювати барабан слід приблизно на три чверті, залишаючи достатньо місця, щоб ви могли просунути долоню між краєм барабана та одягом.

Перевантаження машини також може призвести до того, що речі тертимуться одна об одну, що може призвести до їх більш швидкого зношування, а також до утворення ковтунців, через які одяг матиме зношений і старий вигляд.

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Також перевантаження може ускладнити правильну циркуляцію мийного засобу та води, що означає, що частина одягу погано випереться.

Отже, якщо у вас велике завантаження, розгляньте можливість поділу її на два менші замість того, щоб перевантажувати машину. Важливо залишити в барабані достатньо місця, щоб одяг міг розпрямитися.

Рекомендація третя: не переборщіть із мийним засобом

Використання занадто великої кількості мийного засобу може призвести до утворення надмірної піни та поганого полоскання, через що на одязі може утворитися липка плівка.

Чим сильніше забруднений одяг, тим більше мийного засобу знадобиться, щоб вивести пляму, але все ж таки варто діяти відповідно до інструкції, яка завжди є на ньому.

Також до рекомендацій британців приєдналася відома експертка з домашнього господарства Марина Жукова. Вона записала відео про те, яка пара ложок аптечного засобу допоможуть добре випрати речі з вовни, позбавивши їх катишків і плям поту.

А раніше господиням розповіли, які речі не можна прати з кондиціонером.

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