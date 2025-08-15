41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
Книга рецептів

Карпатка з чорницею: десерт, який хочеться з’їсти до останньої крихти

22:01 15 серпня 2025
Карпатка з чорницею

Літо дарує безліч варіантів порадувати себе і рідних десертами з ягід. Карпатка з чорницею — це не просто торт, це справжня гастрономічна казка. Уявіть хрустке золотисте заварне тісто, яке нагадує гігантський еклер. Усередині — шовковистий ванільний крем, що тане, і яскраве чорничне конфі, яке додає кисло-солодкої магії кожному шматочку. Це десерт, який не просто смакує — він дарує емоції, впевнений автор рецепту Олександр Міль.

Що потрібно:

Тісто:

  • 100 г молока
  • 100 г води
  • 80 г масла
  • ½ ч. л. солі
  • 140 г борошна
  • 4 великі яйця

Крем:

  • 500 мл молока
  • 50 г цукру + 10 г ванільного
  • 20 г борошна
  • 20 г кукурудзяного крохмалю
  • 200 г масла
  • 1 яйце

Конфі:

  • 200 г чорниці
  • 30 г цукру
  • 16 г кукурудзяного крохмалю

Приготування:

Заварне тісто. З’єднайте молоко, воду, масло, сіль — доведіть до кипіння. Всипте борошно, перемішайте. Зніміть з вогню і ложкою вимішуйте далі, щоб тісто було без грудочок і трішки охололо. Потім додавайте по одному яйца і доведіть тісто до однорідності.

Розділіть тісто на 2 кільця діаметром 18 см, викладіть і розрівняйте. Випікайте при 200 °C 25 хв. Зразу не виймайте, а дайте охолонути в духовці.

Чорничне конфі. Перебийте блендером чорниці до пюре, додайте цукор і крохмаль. Варіть до густоти.

Заварний крем. Змішайте всі інгредієнти, крім масла, і варіть до загустіння. Охолодіть. Окремо збийте масло і поступово введіть у заварний крем, щоб отримати пишну масу.

Збірка. В кільці на корж виливаємо і розрівнюємо крем, зверху на крем — конфі, потім знову крем, який накриваємо другим коржем. Відправляємо в холодильник на всю ніч настоятись.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ідеальний літній десерт всього з двох інгредієнтів.

