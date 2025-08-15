- 22:01 Карпатка з чорницею: десерт, який хочеться з’їсти до останньої крихти
- 21:37 В інтересах Столара? ЗМІ про 66% братів Астіонів у «Техно-Онлайн», яка претендує на «Укрбуд»
- 21:32 Винні особисті обставини: відома співачка скасувала благодійний концерт
- 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
- 20:34 З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
- 20:23 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Джем із дині: ароматні ласощі, які сподобаються кожному
- 19:58 Гладке, блискуче, здорове: правда і міфи про оливкову олію для волосся
- 19:43 «Прорив» росіян під Добропіллям: експерт розповів, що відбувається і яка мета у ворога
- 19:31 На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: подробиці від УЗ
- 18:59 Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня
- 18:31 «Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку
Карпатка з чорницею: десерт, який хочеться з’їсти до останньої крихти
Літо дарує безліч варіантів порадувати себе і рідних десертами з ягід. Карпатка з чорницею — це не просто торт, це справжня гастрономічна казка. Уявіть хрустке золотисте заварне тісто, яке нагадує гігантський еклер. Усередині — шовковистий ванільний крем, що тане, і яскраве чорничне конфі, яке додає кисло-солодкої магії кожному шматочку. Це десерт, який не просто смакує — він дарує емоції, впевнений автор рецепту Олександр Міль.
Що потрібно:
Тісто:
- 100 г молока
- 100 г води
- 80 г масла
- ½ ч. л. солі
- 140 г борошна
- 4 великі яйця
Крем:
- 500 мл молока
- 50 г цукру + 10 г ванільного
- 20 г борошна
- 20 г кукурудзяного крохмалю
- 200 г масла
- 1 яйце
Конфі:
- 200 г чорниці
- 30 г цукру
- 16 г кукурудзяного крохмалю
Приготування:
Заварне тісто. З’єднайте молоко, воду, масло, сіль — доведіть до кипіння. Всипте борошно, перемішайте. Зніміть з вогню і ложкою вимішуйте далі, щоб тісто було без грудочок і трішки охололо. Потім додавайте по одному яйца і доведіть тісто до однорідності.
Розділіть тісто на 2 кільця діаметром 18 см, викладіть і розрівняйте. Випікайте при 200 °C 25 хв. Зразу не виймайте, а дайте охолонути в духовці.
Чорничне конфі. Перебийте блендером чорниці до пюре, додайте цукор і крохмаль. Варіть до густоти.
Заварний крем. Змішайте всі інгредієнти, крім масла, і варіть до загустіння. Охолодіть. Окремо збийте масло і поступово введіть у заварний крем, щоб отримати пишну масу.
Збірка. В кільці на корж виливаємо і розрівнюємо крем, зверху на крем — конфі, потім знову крем, який накриваємо другим коржем. Відправляємо в холодильник на всю ніч настоятись.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ідеальний літній десерт всього з двох інгредієнтів.43
Читайте нас у Facebook