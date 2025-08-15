Карпатка з чорницею: десерт, який хочеться з’їсти до останньої крихти

Літо дарує безліч варіантів порадувати себе і рідних десертами з ягід. Карпатка з чорницею — це не просто торт, це справжня гастрономічна казка. Уявіть хрустке золотисте заварне тісто, яке нагадує гігантський еклер. Усередині — шовковистий ванільний крем, що тане, і яскраве чорничне конфі, яке додає кисло-солодкої магії кожному шматочку. Це десерт, який не просто смакує — він дарує емоції, впевнений автор рецепту Олександр Міль.

Що потрібно: Тісто: 100 г молока

100 г води

80 г масла

½ ч. л. солі

140 г борошна

4 великі яйця Крем: 500 мл молока

50 г цукру + 10 г ванільного

20 г борошна

20 г кукурудзяного крохмалю

200 г масла

30 г цукру

16 г кукурудзяного крохмалю

Приготування:

Заварне тісто. З’єднайте молоко, воду, масло, сіль — доведіть до кипіння. Всипте борошно, перемішайте. Зніміть з вогню і ложкою вимішуйте далі, щоб тісто було без грудочок і трішки охололо. Потім додавайте по одному яйца і доведіть тісто до однорідності.

Розділіть тісто на 2 кільця діаметром 18 см, викладіть і розрівняйте. Випікайте при 200 °C 25 хв. Зразу не виймайте, а дайте охолонути в духовці.

Чорничне конфі. Перебийте блендером чорниці до пюре, додайте цукор і крохмаль. Варіть до густоти.

Заварний крем. Змішайте всі інгредієнти, крім масла, і варіть до загустіння. Охолодіть. Окремо збийте масло і поступово введіть у заварний крем, щоб отримати пишну масу.

Збірка. В кільці на корж виливаємо і розрівнюємо крем, зверху на крем — конфі, потім знову крем, який накриваємо другим коржем. Відправляємо в холодильник на всю ніч настоятись.

