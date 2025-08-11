- 15:24 Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф
- 14:55 Стильна красуня в окулярах: Ліза Галкіна зачарувала багатьох шанувальників Примадони
- 14:23 «Це не епоха війни»: в Індії прокоментували майбутні переговори Трампа і путіна
- 14:22 12 років незаконно користувалась землею: депутатку Житомирської облради підозрюють у масштабному шахрайстві
- 14:05 Експрацівниця ПФУ готувала ракетний удар по Запоріжжю: правоохоронці зірвали план росії
- 13:54 Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів
- 13:52 На якому каналі і коли дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 13:22 Кая Каллас терміново скликає зустріч міністрів: до чого тут Україна
- 12:56 Як відіпрати штори, щоб вони стали білосніжними: блогерка порадила три способи, які гарантовано працюють
- 12:50 Фіктивні хвороби та самоскалічення: в поліції повідомили про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації і служби
- 12:25 Через ризик для життя автівки їздять по дорогах міста на швидкості під сто кілометрів: як живуть мешканці Херсону
- 11:55 Настає ваш зоряний час: карти Таро назвали щасливчиків нового тижня
Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів
Відома блогерка Alina FooDee, яка запропонувала рецепт смачного медового рулету з яблуками, розповіла, як приготувати літній десерт, який може замінити морозиво.
«Дуже простий освіжаючий десерт з апельсинового соку. Всього два основні інгредієнти — апельсиновий сік і кукурудзяний крохмаль. У цей десерт можна не додавати цукор! Можна використовувати свіжий сік без м'якоті, а можна приготувати з магазинного соку. Десерт легкий, свіжий, зовсім нежирний — те, що потрібно у спеку», — стверджує Аліна.
Інгредієнти:
Кукурудзяний крохмаль — 60 г
Апельсиновий сік — 500 мл
Цукор — за смаком та за бажанням
Приготування:
Крохмаль добре перемішати з апельсиновим соком. Можна додати цукор.
Заварювати на повільному вогні, постійно помішуючи.
Коли маса загуснула, після закипання проварити ще хвилину, щоб крохмаль заварився.
Залишити масу до повного застигання.
Потім поставити у холодильник на годину-дві, щоб маса стабілізувалася.
Своїм рецептом ягідного десерту також поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.135
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня