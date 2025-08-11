Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів

Відома блогерка Alina FooDee, яка запропонувала рецепт смачного медового рулету з яблуками, розповіла, як приготувати літній десерт, який може замінити морозиво.

«Дуже простий освіжаючий десерт з апельсинового соку. Всього два основні інгредієнти — апельсиновий сік і кукурудзяний крохмаль. У цей десерт можна не додавати цукор! Можна використовувати свіжий сік без м'якоті, а можна приготувати з магазинного соку. Десерт легкий, свіжий, зовсім нежирний — те, що потрібно у спеку», — стверджує Аліна.

Інгредієнти:

Кукурудзяний крохмаль — 60 г

Апельсиновий сік — 500 мл

Цукор — за смаком та за бажанням

Приготування:

Крохмаль добре перемішати з апельсиновим соком. Можна додати цукор.

Заварювати на повільному вогні, постійно помішуючи.

Коли маса загуснула, після закипання проварити ще хвилину, щоб крохмаль заварився.

Залишити масу до повного застигання.

Потім поставити у холодильник на годину-дві, щоб маса стабілізувалася.

Своїм рецептом ягідного десерту також поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

