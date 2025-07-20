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Шоколадний ягідний пиріг: смачно, легко та швидко
Літо — улюблена пора року для багатьох із нас. І одна з причин — різноманітність страв зі свіжих ягід, фруктів та овочів.
Приготуйте шоколадний пиріг з черешнею за рецептом кулінарки Елли Іванової, яким вона поділилася з читачами «ФАКТІВ», і почастуйте цими ласощами своїх рідних та близьких.
Шоколадний пиріг
Для тіста:
- 1 яйце
- 100 г цукрової пудри
- 140 г молока
- 50 мл рослинної олії
- 30 г какао
- 10 г розпушувача
- 120 г борошна
- сіль
Для начинки:
- 300 г кисломолочного сиру
- 30 г цукру
- 1 білок
- 7 г кукурудзяного крохмалю
- Черешня
Помиту черешню очистити від кісточок і помістити на паперовий рушник, щоб пішла зайва волога.
Сирну начинку готуємо, з'єднавши сир із цукром, кукурудзяним крохмалем та білком. Помістити у холодильник.
Готуємо тісто. Збити яйце з ванільним цукром і сіллю, додати олію і продовжувати збивати. Потім — тепле молоко, після чого — какао, борошно, розпушувач.
Поміщаємо тісто на пергамент, доповнюємо сирною начинкою та черешнею.
Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин.
І смачного!
Тим, хто не хоче витрачати літній час на стояння біля плити, радимо рецепт швидкої заготівлі на зиму — хрусткі огірки без стерилізації.
Фото з альбому Елли Іванової115
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