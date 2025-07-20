Шоколадний ягідний пиріг: смачно, легко та швидко

Літо — улюблена пора року для багатьох із нас. І одна з причин — різноманітність страв зі свіжих ягід, фруктів та овочів.

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Приготуйте шоколадний пиріг з черешнею за рецептом кулінарки Елли Іванової, яким вона поділилася з читачами «ФАКТІВ», і почастуйте цими ласощами своїх рідних та близьких.

Шоколадний пиріг Для тіста: 1 яйце

100 г цукрової пудри

140 г молока

50 мл рослинної олії

30 г какао

10 г розпушувача

120 г борошна

сіль Для начинки: РЕКЛАМА 300 г кисломолочного сиру

30 г цукру

1 білок

7 г кукурудзяного крохмалю

Черешня

Помиту черешню очистити від кісточок і помістити на паперовий рушник, щоб пішла зайва волога.

Сирну начинку готуємо, з'єднавши сир із цукром, кукурудзяним крохмалем та білком. Помістити у холодильник.

Готуємо тісто. Збити яйце з ванільним цукром і сіллю, додати олію і продовжувати збивати. Потім — тепле молоко, після чого — какао, борошно, розпушувач.

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Поміщаємо тісто на пергамент, доповнюємо сирною начинкою та черешнею.

Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин.

І смачного!

Тим, хто не хоче витрачати літній час на стояння біля плити, радимо рецепт швидкої заготівлі на зиму — хрусткі огірки без стерилізації.

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Фото з альбому Елли Іванової

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