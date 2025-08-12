Руйнує довіру до України: Борислав Береза заявив про підготовку владою обшуків та вручення підозр депутатам Київради

У Києві готується масштабна атака силовиків на міську владу. Під час перемовин Трампа та путіна центральна влада планує провести масові обшуки та вилучення документів у Київраді і КМДА. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

«За моєю інформацією в силових структурах, 14−15 серпня, коли вся країна буде зфокусована на переговорах Трамп-Путін, в Києві пройде безпрецедентна атака силовиків проти депутатів фракції УДАР, ЄС та інших фракцій у Київраді. Правоохоронні органи по команді з ОП планують провести масові обшуки, вилучення документів та вручення підозр посадовцям КМДА і депутатам Київради», — повідомив Борислав Береза.

Він зазначив, що приводом для вручення депутатам підозр обрали їхні відрядження.

«Абсурд ситуації полягає в тому, що місцеві депутати не отримують зарплати, на відміну від народних обранців чи міністрів, які за наші з вами гроші платників податків роз’їжджають по турне. Наприклад, 8 разів за рік на Кариби, як „Слуги“. Абсурд полягає ще й в тому, що деяких депутатів запідозрено у відрядженнях у часи, коли вони ще навіть не були депутатами. Треш? Тобто влада вже навіть не заморочується на законність претензій», — наголосив екснардеп.

При цьому від підкреслив, що лідерами по відрядженнях є саме депутати від «Слуги народу», але у них обшуки не плануються.

«Мета — взяти під контроль владу у столиці України. Щоб після обшуків, підозр та затримання Київрада більше не зібралася, а містом почав керувати офісний протеже з КМВА Тимур Ткаченко. Але загалом це демонстративна „атвєтка“ Зеленського європейцям на їх заяви щодо згортання демократії в Україні: наказ силовикам вручити підозри депутатам Київради, щоб паралізувати столицю. В мене немає сумнівів, що ця „атвєтка“ навмисно відбувається в пику ЄС», — акцентував Береза.

Екснардеп нагадав, що переважна кількість претензій ЄС до української влади стосувалися саме згортання децентралізації. Нещодавно був оприлюднений меморандум Комісара Ради Європи Майкла ОʼФлаерті, де він також заявляв про порушення прав людини в Україні, про неприпустимість переслідування опозиції, критиків влади та журналістів.

«Слід було б очікувати, що після того, як отримали „бумеранг“ за спробу знищити антикорупційні органи, офіс хоча б на деякий час одумається. Але ні: вони продовжують бігти по граблях. Київ — останній рубіж незалежної влади, яку ще не контролюють з Банкової. Схоже, там вважають: захопимо Київ, поборемо демократію», — пояснив Береза.

Він підкреслив, що непотрібні внутрішні конфлікти руйнують довіру до України.

«Це не просто стратегічна помилка — це постріл у своє коліно. Нам точно не потрібні нові фронти в середині країни в умовах війни! Але в ОП, схоже, вважають інакше. 22 липня, коли атакували НАБУ та САП, їх теж попереджали про наслідки, але вони не почули і потім дивувалися наслідками. Зараз можна цього уникнути. Незабаром побачимо, що обере ОП», — резюмував Борислав Береза.

