Державний оператор тилу (ДОТ), створений менш як рік тому, не виконав свого завдання з подолання корупції та забезпечення ЗСУ якісною продукцією. Оператор під головуванням Арсена Жумаділова не контролює якість і вибірково карає постачальників. Таку думку висловив політолог Олег Постернак аналізуючи діяльність цього важливого відомства.

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Коментуючи нещодавній скандал з постачанням неякісних консервів, Жумаділов сказав, що такі випадки поодинокі і що «навіть у центрі Києва у супермаркетах також можна зустріти прострочені продукти чи неякісні фрукти, тому нема про що хвилюватись».

Проте політолог стверджує, що ДОТ намагається приховувати ціни і обходити Прозорро. Щобільше, влітку цього року ДОТ купував пластикові фляги втричі дорожче ринкових цін, а у березні втрапив у скандал з родиною Гринкевичів, якій належить Буський консервний завод, до якого було виявлено найбільше претензій щодо якості.

«І остання „дрібниця“ — шприци у курятині. Таке теж трапляється у супермаркетах у центрі Києва?» — обурюється Постернак.

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Він зауважує, що ДОТ створювався для того, аби поламати цю систему, натомість сам до неї вдався, бо дуже хотів відбирати постачальників у ручному режимі, а його очільник цікавиться лише піаром, що пов’язано з боротьбою між ДОТ та Агенцією оборонних закупівель за сфери впливу, оскільки саме Жумаділов прагне очолити дві об’єднані структури.

«На заваді Жумаділову стало створення в ДОТ і АОЗ наглядових рад і те, що керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін разом з членами Антикорради хто м’яко, а хто гостро критикують Жумаділова і навіть прямо говорять про те, що дай йому керувати ще й закупівлями зброї, і у нас будуть не лише „дрібні“ скандали з тушонкою, а й великі проблеми зі зброєю», — підсумовує Постернак.

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Раніше стало відомо, що ДОТ розірвав контракт з компанією «Трейд Граніт Інвест» хоча, за висновками експертів, продукти компанії відповідають 33 з 36 параметрам. Натомість ДОТ продовжив співпрацю з іншими компаніями, у яких виявлено набагато більшу кількість порушень. Це підтверджує вибірковість оператора у підходах до постачальників.

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