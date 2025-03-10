За контрактами АОЗ 2024 року на фронт не надійшло зброї на понад 100 млрд грн — ЗМІ

У 2024 році за контрактами Агенція оборонних закупівель сплатила постачальникам близько 250 млрд грн, а продукції отримала — на менш як 150 мільярдів. Про це йдеться в матеріалі УП.

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«Де зависли понад 100 мільярдів (не мільйонів!) гривень, треба розбиратись в кожному окремому випадку. Але зброя на ці гроші не дійшла до фронту. По багатьох напрямках АОЗ загалом нормально справилася із поставками. Але коли мова заходить про снаряди і міни крупних калібрів, то часом показники дуже плачевні. Наприклад, це стосується пострілів 155-го калібру. Формально у 2024-му під потребу Генштабу по цій номенклатурі уклали контрактів майже на 100 тисяч штук, але фактична поставка не склала і десятої частини», — пише видання.

Нагаємо, що у 2024-го році та до кінця січня 2025-го АОЗ очолювала Марина Безрукова. Наприкінці січня Рустем Умєров завершив корпоративний конфлікт звільненням Безрукової: «Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат — незадовільний».

Раніше «ФАКТИ» писали, що експерт та журналіст «Стоп Корупції» Ігор Хмурий протягом 2024 року з командою працював над масштабним розслідуванням «Хто зірвав закупівлю бронежилетів для ЗСУ?». Йдеться про прямі угоди Державного оператора тилу (ДОТ) з українськими виробниками бронежилетів.

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