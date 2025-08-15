41.07 / 41.60 48.02 / 48.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Удар по центру Сум: пошкоджено цивільну інфраструктуру, працюють рятувальники

18:06 15 серпня 2025
Росіяни атакували центр міста Суми

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупанти вдарили по центру Сум. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади — по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

За даними місцевих пабліків, росіяни вдарили дроном по центральному ринку.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями ворог атакував дронами Чернігівську та Донецьку області та вдарив ракетою по Сумщині. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Нагадаємо, нещодавно росіяни скинули КАБи на автовокзал у Запоріжжі, поранено 20 людей. Також окупанти зруйнували залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині.

РЕКЛАМА

47

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 15 серпня. Фото Pixabay

Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня

Закуска з баклажанів. Фото Світлани Слободянюк

Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником

Сніданок від Пави, фото скриншот відео

Сніданок від Пави: після цього ви відмовитеся від бутербродів вранці

запуск ракет

Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф

Наступний матеріал
Новини партнерів