Удар по центру Сум: пошкоджено цивільну інфраструктуру, працюють рятувальники
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупанти вдарили по центру Сум. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
«Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади — по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.
За даними місцевих пабліків, росіяни вдарили дроном по центральному ринку.
Як писали «ФАКТИ», днями ворог атакував дронами Чернігівську та Донецьку області та вдарив ракетою по Сумщині. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Нагадаємо, нещодавно росіяни скинули КАБи на автовокзал у Запоріжжі, поранено 20 людей. Також окупанти зруйнували залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині.47
