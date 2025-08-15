Аляска, літій і санкції: що Трамп запропонує путіну на саміті

Президент США прибув на довгоочікувану зустріч з російським диктатором, озброєний низкою можливостей заробітку для путіна. Як повідомляє The Telegraph, серед них буде відкриття доступу до природних ресурсів Аляски для москви та скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості.

Скотт Бессент, міністр фінансів США, як відомо, один з представників адміністрації, які інформують Трампа перед його зустріччю з путіним. Він вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.

«Пропозиції включають надання путіну доступу до рідкісноземельних корисних копалин на українських територіях, які зараз окуповані росією», — йдеться у статті. Трамп заявив, що путін зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо не погодиться припинити війну в Україні під час їхньої зустрічі на Алясці.

«Якщо перша зустріч пройде добре, у нас буде друга. Я хотів би зробити це майже негайно, і у нас швидко буде зустріч між президентом путіним та президентом Зеленським, а також мною, якщо вони захочуть, щоб я був там присутній», — сказав Трамп.

Вважається, що Україна володіє 10 відсотками світових запасів літію, який використовується у виробництві акумуляторів. Два найбільших родовища літію знаходяться на територіях, що контролюються росією, і путін заявив про свої права на цінні корисні копалини, що знаходяться в регіонах, які займають його війська.

«Існує низка стимулів, одним з яких може бути потенційна угода про рідкісноземельні елементи», — повідомило джерело, обізнане з пропозиціями, виданню The Telegraph.

«У травні США підписали з Києвом угоду про рідкісноземельні корисні копалини, що дозволить їм експлуатувати великі природні ресурси України. Вашингтону потрібно буде побудувати нові гірничодобувні підприємства, що може бути прискорено завдяки співпраці з росією», — пишуть автори статті.

Політика американського президента призвела до того, що він уклав кілька угод щодо корисних копалин з моменту повернення до Овального кабінету, зокрема з Україною та Казахстаном.

Інші стимули включають скасування заборон на експорт деталей та обладнання, необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких вже непридатна. Західні країни обмежили доступ москви до важливих запасних частин та іншого обладнання з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, що змусило авіакомпанії та військових розбирати старі літаки на запасні частини. Майже 30 відсотків російських літаків західного виробництва, відрізаних від технічного обслуговування, можуть бути зупинені протягом наступних п'яти років. Зняття санкцій з російських літаків може виявитися вигідним й для американського виробника Boeing, зазначають автори статті.

Маючи флот із понад 700 літаків, серед яких переважають Airbus та Boeing, російські авіакомпанії зможуть звертатися до американських постачальників для придбання критично важливих деталей та технічного обслуговування.

Аляска, у свою чергу, містить значні нерозвідані запаси нафти та газу, включаючи 13 відсотків світової нафти.

Розвиток російської присутності в протоці посилить стратегічні інтереси путіна в арктичному регіоні, на який у 2022 році припадало 80 відсотків видобутку газу росією.

Джерела в уряді Великої Британії повідомили The Telegraph, що такі стимули можуть бути прийнятними для Європи, якщо вони не розглядатимуться як винагорода для росії.

«Сенс полягає в тому, що їх потрібно представляти відповідно до громадської думки з цього питання, їх не можна розглядати як винагороду для путіна», — сказав один із них.

Раніше повідомлялося, що Трамп може підкупити путіна поступкою.

