США сподіваються виторгувати у путіна припинення вогню

Дональд Трамп під час зустрічі з путіним на Алясці сподівається досягти «певного припинення бойових дій» між росією та Україною, щоб створити простір для переговорів про повне закінчення війни. Виступаючи напередодні саміту між президентами США та рф, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє CNN.

«Чим довше тривають ці війни, тим важче їх припинити, — сказав Рубіо. - Продовження бойових дій впливає на те, яка сторона має важелі впливу в переговорах. Це реальність бойових дій, що продовжуються, тому припинення вогню є таким критичним».

Він зазначив, що «для досягнення миру має бути певна розмова про гарантії безпеки, має бути певна розмова про територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються».

«Щоб мати мирну угоду між Україною та росією, вам знадобиться згода як України, так і росії», — вважає Рубіо.

Сам Дональд Трамп сказав, що зможе оцінити потенціал для прогресу протягом кількох хвилин після зустрічі зі своїм російським колегою.

За словами Рубіо, підготовка до саміту «йде дуже швидко, тому що все було організовано дуже швидко».

Додамо, що Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни.

Тим часом на Алясці перед самітом Трампа і путіна спалахнув мітинг на підтримку України.

