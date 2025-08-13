Добропілля можуть захопити за сценарієм Авдіївки: огляд ситуації від аналітиків ISW

Російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у райони поблизу Добропілля (на північний захід від Покровська), а російські війська нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Разине, Сухецьке, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне (усі на південний схід від Добропілля), Маяк та Паньківку (обидва на схід від Добропілля).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що передові російські штурмові підрозділи та групи «інфільтрації» діють поблизу Кучеревого Яру (на північний схід від Добропілля), Нового Шахового та Білицького, пише ISW.

Військовий блогер із рф стверджує, що російські війська перекрили ділянку автомагістралі Т-0515 Покровськ-Добропілля шириною приблизно 2,5 кілометра. Інший російський військовий блогер стверджував, що Кучерів Яр та Золотий Колодязь є оскаржуваними «сірими зонами», і що російські війська, ймовірно, проводять розвідувальні місії в цих районах.

РЕКЛАМА

Називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня передчасно, хоча російські війська прагнуть перетворити своє тактичне просування на прорив оперативного рівня у найближчі дні, зазначають аналітики. Російські війська використали подібне тактичне проникнення в середині квітня 2024 року, щоб полегшити захоплення оперативно важливої території на північний захід від Авдіївки.

Наступні кілька днів у районі операцій Покровська, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти прискореному російському наступу на північ та північний захід від Покровська.

росія зосереджується на просуванні до Добропілля, щоб створити інформаційні умови перед самітом США та росії 15 серпня.

РЕКЛАМА

ISW продовжує оцінювати, що путін намагається представити захоплення росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як неминуче, щоб підштовхнути Україну та Захід до капітуляції перед вимогами кремля.

Окупація росією чотирьох областей не є неминучою, оскільки російські війська зіткнуться з серйозними оперативними перешкодами, особливо у ймовірних багаторічних операціях у Донецькій області. путін, ймовірно, прагне використати посилені тактичні наступи, щоб створити умови для досягнення поступок США щодо війни росії в Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України.

РЕКЛАМА

118

Читайте нас у Facebook