Зеленський та Трамп домовилися про зустріч у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом після саміту на Алясці. Про це він повідомив у Telegram.

«Тривала, змістовна розмова з президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з Президентом Трампом. Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації», — написав він.

Зеленський зазначив, що підтримує пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія.

«Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні», — повідомив президент України.

У Єврокомісії підтвердили, що президент США вже зателефонував президентці ЄК і лідерам ЄС щодо підсумків переговорів з правителем рф, і зараз європейці радяться між собою, інформує «Європейська правда».

Речниця Єврокомісії розповіла, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами європейських країн вже мала розмову з Трампом, у якій він повідомив їм, як пройшла зустріч з очільником Кремля.

Як писали «ФАКТИ», раніше Трамп заявив, що тепер від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.

