41.21 / 41.85 47.01 / 47.79
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Податкова почала моніторити соцмережі та маркетплейси: кого хочуть «спіймати на гарячому»

14:07 25 квітня 2025
Чи часті перекази на банківську картку перевірятимуться? фото з відкритих джерел

Люди, як порушують правила переказів з карти на карту, обов'язково попадуть у поле зору податкової служби, яка почала моніторити соціальні мережі, телеграм-канали та маркетплейси.

«Податкова моніторить соцмережі, щоб виявляти „ухилянтів“ від сплати податків за онлайн-продажі», — пояснила народна депутатка та заступниця голови фінансового комітету Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, податківці прицілились на тих, хто щомісяця реалізує сотні однакових нових товарів — телефони, навушники, гаджети — і при цьому не звітує про прибутки. Якщо обсяг прибутку досягає мільйонів гривень, то він цілком може стати ціллю перевірки.

Виявляють «тіньових ділків» за допомогою даних із реєстраторів розрахункових операцій — РРО. Саме вони показують реальні фінансові потоки та дозволяють зрозуміти, хто торгує по-крупному, але без податків.

РЕКЛАМА

Крім цього, використовуються відкриті джерела — сторінки у соцмережах, торгівля у Telegram та маркетплейсах.

Якщо обсяги виторгу варті уваги, податкова може ініціювати перевірку, надіслати повідомлення чи навіть прийти в гості.

Нагадаємо, якщо людина продає вирощені власноруч фрукти чи овочі зі свого городу, вона не повинна реєструватися підприємцем. Тим більше у Податковому кодексі передбачені пільги при продажу власної городини та продуктів тваринництва.

РЕКЛАМА

37

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото звідкритих джерел

Близнюкам — «Туз кубків», Овнам — «Королева Пентаклів», а Ракам — «Колесо Фортуни»: розклад Таро на вікенд від мольфара

Кому пощастить 25&nbsp;— 27 квітня 2025 року&nbsp;— Гороскоп на квітень

Несподіваний прибуток і реалізація планів: п'яти знакам Зодіаку пощастить у вікенд 25 — 27 квітня, якщо вони діятимуть рішуче

пенсіонери 65+ мають право на доплату до пенсії, фото з відкритих джерел

Підвищать без індексації: у кого з пенсіонерів скоро зросте сума виплат

Гороскоп на 25 квітня 2025 року

Левам не можна піддаватися на провокації, а Козероги зможуть знайти вирішення давньої проблеми: гороскоп на 25 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту