Податкова почала моніторити соцмережі та маркетплейси: кого хочуть «спіймати на гарячому»

Люди, як порушують правила переказів з карти на карту, обов'язково попадуть у поле зору податкової служби, яка почала моніторити соціальні мережі, телеграм-канали та маркетплейси.

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«Податкова моніторить соцмережі, щоб виявляти „ухилянтів“ від сплати податків за онлайн-продажі», — пояснила народна депутатка та заступниця голови фінансового комітету Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, податківці прицілились на тих, хто щомісяця реалізує сотні однакових нових товарів — телефони, навушники, гаджети — і при цьому не звітує про прибутки. Якщо обсяг прибутку досягає мільйонів гривень, то він цілком може стати ціллю перевірки.

Виявляють «тіньових ділків» за допомогою даних із реєстраторів розрахункових операцій — РРО. Саме вони показують реальні фінансові потоки та дозволяють зрозуміти, хто торгує по-крупному, але без податків.

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Крім цього, використовуються відкриті джерела — сторінки у соцмережах, торгівля у Telegram та маркетплейсах.

Якщо обсяги виторгу варті уваги, податкова може ініціювати перевірку, надіслати повідомлення чи навіть прийти в гості.

Нагадаємо, якщо людина продає вирощені власноруч фрукти чи овочі зі свого городу, вона не повинна реєструватися підприємцем. Тим більше у Податковому кодексі передбачені пільги при продажу власної городини та продуктів тваринництва.

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