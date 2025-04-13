Принц Гаррі в Лондоні судиться через Меган Маркл та їхніх дітей

Принц Гаррі після таємного візиту в Україну повернувся в Лондон, щоб продовжити судову битву, пов'язану з безпекою його та його родини. Герцог Сассекський вже кілька років бореться за те, щоб британський уряд надав йому захист під час візитів до країни.

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Його рішення відійти від британської королівської родини призвело до втрати фінансованої державою поліцейської охорони, і тепер Гаррі прагне отримати її знову, пише видання e-noticies.

Минулого року суд постановив, що він і його родина не отримають запитуваного захисту. Та Гаррі продовжує боротися. Його повернення до Лондона, щоб оскаржити це рішення, викликало увагу ЗМІ, особливо тому, що воно представляється як особиста справа без підтримки його дружини чи дітей.

Принц Гаррі прибув до Лондона в умовах посиленої охорони. Кемерон Вокер, журналіст, який спеціалізується на Британському королівському домі, зазначив, що Гаррі подорожує сам, тому що вважає, що того, що йому пропонують у плані захисту, недостатньо для безпеки його родини.

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Хоча британський уряд запропонував обмежену угоду, яка дозволяє Гаррі повідомляти про свої візити за 28 днів, він переконаний, що ці заходи не убезпечать Меган Маркл і їхніх дітей.

Цікаво, що повернення Гаррі до Лондона збігається з поїздкою його батька, короля Чарльза, до Італії, де він і королева Камілла відзначають 20 річницю весілля. Тому возз'єднання між ними стало практично неможливим.

Меган Маркл не коментувала судову тяганину Гаррі. Очевидно, вона більше зосереджена на власних проєктах і тримається осторонь юридичних справ чоловіка.

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Фото: Getty Images

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