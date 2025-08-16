41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
Для жінок, які обрали себе: українська співачка MELANYA випустила провокативний альбом

21:34 16 серпня 2025
MELANYA

В той час як Jerry Heil та репер та військовий YARMAK перевипустили скандальний кліп, українська співачка MELANYA презентувала ЕР-альбом «Шкода» — про свободу, красу та легку небезпеку жінки, яка знає собі ціну. Це вже другий альбом співачки в цьому році й він для тих, хто обрав себе. Це історія жінки, яка пройшла крізь зраду, втрати й переосмислення, а тепер з іронією та мудрою посмішкою дивиться на все, що колись здавалося кінцем світу.

«Цей альбом я створила для жінок. Для своїх подруг. Для тих, хто, як і я, колись втрачав себе в стосунках. Хто був занадто зручною, занадто тихою, занадто терплячою. Хто ставив себе на останнє місце, забував про свої бажання, голос, силу. Я дуже хочу, щоб ці пісні нагадали тобі про твою цінність. Про те, ким ти є насправді. І що бути собою — це не егоїзм, а любов. Любов до себе, яку ми всі маємо право повернути, — розповідає MELANYA. — „Шкода“ — це не про смуток за минулим. Це про шлях назад до себе. Про жінку, яка довго мовчала, а потім нарешті сказала все — щиро, прямо, голосно».

У кожній пісні — частинка особистого досвіду співачки та досвіду тисяч жінок. Це альбом для тих, хто вчиться казати «ні» іншим і «так» — собі.

Одночасно з релізом ЕР «Шкода», співачка презентувала відео кліп на фокус-трек «Шкода».

Раніше Ілона Гвоздьова висловилася про розлучення з чоловіком.

