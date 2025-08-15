41.07 / 41.60 48.02 / 48.63
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Не хочеться гучних заяв: Ілона Гвоздьова висловилася про розлучення з чоловіком

15:27 15 серпня 2025
Ілона Гвоздєва зачепила мережу романтичними фото з чоловіком після чуток про розлучення

Популярна танцівниця, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка зізналася у почуттях, вразила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала романтичні світлини разом з чоловіком, підприємцем Іваном Хомячуком під час відпочинку. Нагадаємо, на початку 2025 року стало відомо, що танцівниця подала на розлучення після пʼятнадцяти років спільного життя.

- Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! — підписала світлини Ілона. — Просто здоровʼя та щастя нам і взаємопорозуміння на довгі роки! З річницею нас!

Підписники привітали пару та здивувалися таким змінам у їх відносинах. На коментарі відреагувала і сама Ілона.

РЕКЛАМА

- Попри всі ті новини, які бачилося, ви разом! — відреагували на світлини. — Рада за вас! Безмежного щастя вам назавжди до «діда і баби».

- Такі справжні, природні, вибачте натуральні — щасливі і це найголовніше, — додали у коментарях.

- То ж писали пабліки, що розлучились, — здивувалися підписники.

РЕКЛАМА

- То все жовта преса, — відповіла на це Ілона.

- Щирі вітання з річницею, бережіть своє кохання, ви прекрасна пара і нехай так буде завжди, — побажали у мережі.

РЕКЛАМА

Раніше танцівниця Олена Шоптенко зізналася у другому розлученні.

91

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закуска з баклажанів. Фото Світлани Слободянюк

Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником

Таро-прогноз на 15 серпня. Фото Pixabay

Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня

В Павлограді затримали інформатора росіян. Фото СБУ

Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду

Елвіс Преслі

«Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині

Наступний матеріал
Новини партнерів