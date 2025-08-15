Не хочеться гучних заяв: Ілона Гвоздьова висловилася про розлучення з чоловіком

Популярна танцівниця, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка зізналася у почуттях, вразила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала романтичні світлини разом з чоловіком, підприємцем Іваном Хомячуком під час відпочинку. Нагадаємо, на початку 2025 року стало відомо, що танцівниця подала на розлучення після пʼятнадцяти років спільного життя.

- Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! — підписала світлини Ілона. — Просто здоровʼя та щастя нам і взаємопорозуміння на довгі роки! З річницею нас!

Підписники привітали пару та здивувалися таким змінам у їх відносинах. На коментарі відреагувала і сама Ілона.

- Попри всі ті новини, які бачилося, ви разом! — відреагували на світлини. — Рада за вас! Безмежного щастя вам назавжди до «діда і баби».

- Такі справжні, природні, вибачте натуральні — щасливі і це найголовніше, — додали у коментарях.

- То ж писали пабліки, що розлучились, — здивувалися підписники.

- То все жовта преса, — відповіла на це Ілона.

- Щирі вітання з річницею, бережіть своє кохання, ви прекрасна пара і нехай так буде завжди, — побажали у мережі.

Раніше танцівниця Олена Шоптенко зізналася у другому розлученні.

