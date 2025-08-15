- 16:59 Як обрізати сливу в серпні, щоб не знищити дерево: поради садівникам
- 16:37 Хоче, щоб була як Ольга Куриленко: Джефф Безос має намір запропонувати роль «дівчини Бонда» своїй дружині
- 16:22 Можливо, до 1700 гривень: в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години
- 16:11 Вже проплакалась: популярні артисти перевипустили скандальний кліп
- 15:54 У Дніпрі пройшов третій освітній майстер-клас Build Up за підтримки Favbet Foundation та Андрія Матюхи
- 15:53 Втеча на самокатах: біля Ужгорода затримали «гонщиків» до ЄС
- 15:33 Від обіймів Діани до крижаної тиші — як Вільям і Гаррі втратили один одного
- 15:27 Не хочеться гучних заяв: Ілона Гвоздьова висловилася про розлучення з чоловіком
- 15:23 США сподіваються виторгувати у путіна припинення вогню
- 15:12 Як врятувати білу футболку після плями кетчупу: поради, що справді діють
- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
Не хочеться гучних заяв: Ілона Гвоздьова висловилася про розлучення з чоловіком
Популярна танцівниця, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка зізналася у почуттях, вразила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала романтичні світлини разом з чоловіком, підприємцем Іваном Хомячуком під час відпочинку. Нагадаємо, на початку 2025 року стало відомо, що танцівниця подала на розлучення після пʼятнадцяти років спільного життя.
- Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! — підписала світлини Ілона. — Просто здоровʼя та щастя нам і взаємопорозуміння на довгі роки! З річницею нас!
Підписники привітали пару та здивувалися таким змінам у їх відносинах. На коментарі відреагувала і сама Ілона.
- Попри всі ті новини, які бачилося, ви разом! — відреагували на світлини. — Рада за вас! Безмежного щастя вам назавжди до «діда і баби».
- Такі справжні, природні, вибачте натуральні — щасливі і це найголовніше, — додали у коментарях.
- То ж писали пабліки, що розлучились, — здивувалися підписники.
- То все жовта преса, — відповіла на це Ілона.
- Щирі вітання з річницею, бережіть своє кохання, ви прекрасна пара і нехай так буде завжди, — побажали у мережі.
Раніше танцівниця Олена Шоптенко зізналася у другому розлученні.91
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня