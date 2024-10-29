Сковорідки та каструлі завжди будуть чистими і без нагару: ефективний лайфхак для чистоти посуду

Миття посуду — рутина для багатьох із нас. Однак старий нагар на сковорідках може серйозно ускладнити це завдання. Дуже важливо знати ефективні методи очищення посуду, які рекомендує ресурс The Spruce.

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Досвідчені господині використовують для боротьби з нагаром на сковорідках дешеву харчову добавку. Йдеться про лимонну кислоту — надійний і екологічний засіб для видалення нагару зі сковорідок та каструль. Вона швидко позбавляє пригорілих залишків їжі та жирів без агресивної хімії.

Що вам знадобиться:

порошок лимонної кислоти

гаряча вода

губка або м’яка щітка

сода або сіль для посилення ефекту

Як очистити сковорідку:

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Висипте 2 столові ложки лимонної кислоти на дно сковорідки.

Залийте гарячою водою, щоб вона покривала уражені ділянки.

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Залиште суміш на 30−60 хвилин.

Ретельно протріть сковорідку губкою. Лимонна кислота допоможе розм’якшити шар нагару, який легко відтерти.

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Для особливо важкого нагару повторіть процедуру або додайте трохи соди, щоб посилити очищувальні властивості. Цей метод чудово підходить для очищення не лише сковорідок, а й каструль.

Після очищення обов'язково промийте посуд під проточною водою, щоб видалити залишки лимонної кислоти.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як самостійно зробити ефективний миючий засіб, який відмиє навіть дуже забруднену каструлю.

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