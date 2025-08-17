Пекло у Мелітополі: ГУР знищив склад боєприпасів і десятки окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі, де нещодавно підпалили військову базу росіян, знищено склад боєприпасів та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

ВІДЕО ДНЯ

«Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі», — йдеться у повідомленні.

Розвідники повідомляють, що знищено щонайменше шестеро російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу БПЛА з батальйону «ахмад-восток».

«Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюються», — зазначили в ГУР.

РЕКЛАМА

Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.

За даними ГУР, на місце події прибули чотири автомобілі швидкої.

Як повідомляє Андрющенко Time, цілий тиждень у бік Запоріжжя з різною інтенсивністю їде російська техніка.

РЕКЛАМА

«Вчора та сьогодні — особливо активно. Одразу можемо побачити всі мирни ініціативи путіна», — йдеться у повідомленні.

Він також зазначає, що в шпиталі також везуть багато поранених російських військових.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями на Донеччині ЗСУ зачистили від росіян 6 населених пунктів. Нашими захисниками ліквідовано 910 окупантів, взято у полон 37, а санітарні втрати противника склали 335 осіб. Також знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

РЕКЛАМА

240

Читайте нас у Facebook