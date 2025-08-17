- 16:24 Карма не забарилась: генерал рф втратив руку та ногу після удару ЗСУ
- 16:22 Мати Меган Маркл відверто розповіла про найважчі моменти, які вона пережила з донькою
- 16:12 Де труси? Танцівниця в кліпі Бадоєва до пісні Макса Барських розбурхала мережу
- 15:23 Хочуть викликати страх та хаос: Норвегія звинувачує росію в нападі на дамбу
- 15:05 Неймовірно хрусткі чебуреки: соковиті й смачні — покроковий рецепт
- 14:58 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 14:22 Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою: європейські лідери після саміту на Алясці виступили із заявою
- 14:05 Без грошей не впустять: Польща запровадила нові правила в’їзду для українців
- 13:36 Вихід на пенсію після реформи: скільки стажу буде потрібно людині для заслуженого відпочинку
- 13:21 Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня: скільки доведеться заплатити за газ та електроенергію
- 13:06 Пекло у Мелітополі: ГУР знищив склад боєприпасів і десятки окупантів
- 13:00 Кривавий напад у Харкові: чоловік порізав поліцейського та трьох військових
У тимчасово окупованому Мелітополі, де нещодавно підпалили військову базу росіян, знищено склад боєприпасів та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
«Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі», — йдеться у повідомленні.
Розвідники повідомляють, що знищено щонайменше шестеро російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу БПЛА з батальйону «ахмад-восток».
«Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюються», — зазначили в ГУР.
Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.
За даними ГУР, на місце події прибули чотири автомобілі швидкої.
Як повідомляє Андрющенко Time, цілий тиждень у бік Запоріжжя з різною інтенсивністю їде російська техніка.
«Вчора та сьогодні — особливо активно. Одразу можемо побачити всі мирни ініціативи путіна», — йдеться у повідомленні.
Він також зазначає, що в шпиталі також везуть багато поранених російських військових.
Як повідомляли «ФАКТИ», днями на Донеччині ЗСУ зачистили від росіян 6 населених пунктів. Нашими захисниками ліквідовано 910 окупантів, взято у полон 37, а санітарні втрати противника склали 335 осіб. Також знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.240
