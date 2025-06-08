В окупованому Мелітополі горить завод «Гідромаш», який загарбники використовують як військову базу (відео)

У неділю, 8 червня, масштабна пожежа спалахнула в окупованому Мелітополі, який кілька днів тому атакували українські дрони. Горить завод «Гідромаш».

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Про це пише «РІА Південь».

Повідомляється, що задимлення в районі заводу «Гідромаш» помітили ще зранку, а зараз клуби диму видно практично у всіх районах міста. Також повідомляють про вибухи у районі заводу. На місці працюють пожежники.

На мосту на Новий Мелітополь, поруч з яким розташований завод, видимість погіршена. Тому його перекрили, автомобілістам пропонують їхати через авіамістечко.

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Як пишуть у мережі, російські окупанти перетворили «Гідромаш» на свою ремонтну і військову базу.

Завод «Гідромаш» у Мелітополі — це цивільне підприємство з виробництва гідравлічного устаткування і насосів для різних галузей промисловості.

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Проте після окупації міста російські загарбники переобладнали його під військову інфраструктуру.

ЗМІ зазначають, що раніше у районі заводу «Гідромаш» неодноразово лунали вибухи. Ще на початку 2023 року, за інформацією партизанів, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня на залізничній ділянці поблизу Мелітополя відбувся вибух — було підірвано військовий потяг російських загарбників. Ешелон рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

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