«Захоплююсь нею. Хребет і гідність»: Марія Бурмака назвала жінку, яка викликає в неї почуття гордості

Відома українська співачка Марія Бурмака, яка довела до сліз відомого актора Богдана Бенюка, поділилася своїми думками щодо саміту за участі Дональда Трампа та глави кремля на Алясці. За словами артистки, її зворушив вчинок першої леді Меланії Трамп. Про це вона написала у соцмережі.

ВІДЕО ДНЯ

«Меланія Трамп. Вона не стелила доріжку і не тисла руку убивці. Могла собі це дозволити. Але натомість вона написала листа диктатору про викрадених українських дітей. Прямо по статті Міжнародного кримінального суду», — зазначила співачка.

Бурмака переконана — це був сміливий крок. І він став частиною зустрічі.

«Вона сказала правду там, де інші промовчали або вдали, що не почули. Лист від першої леді, про який знають всі, важко ігнорувати. І складно не почути. Захоплююсь цією жінкою. Це називається хребет і гідність», — додала артистка.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, дружина президента США Меланія Трамп написала правителю росії путіну особистого листа із закликами щодо вивезених російськими окупантами українських дітей. Дональд Трамп передав його президенту рф особисто у руки.

Тим часом столо відомо, які умови припинення війни путін озвучив Трампу на зустрічі на Алясці.

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook