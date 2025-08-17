- 12:35 Як легко очистити сковорідку від нагару та жиру: ці прості домашні методи вас здивують
Не пропозиція, а диктат: путін озвучив умови припинення війни
Російський диктатор володимир путін продовжує розглядати можливість закінчення війни в Україні на своїх умовах. Зокрема, в обмін на припинення вогню він хоче повної окупації Донбасу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.
Росія також відмовиться від частини окупованої України і дасть письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи на якусь європейську країну.
«Росія відмовиться від невеликих територій окупованої України, а Київ поступиться ділянками своїх східних територій, які москва не змогла захопити, відповідно до мирних пропозицій, що обговорювалися володимиром путіним Дональдом Трампом на саміті на Алясці», — повідомили джерела.
За словами джерел, росія буде готова повернути невеликі ділянки окупованої частини Сумської та Харківської областей. За інформацією ресурсу, рф контролює території Сумської та Харківської областей загальною площею близько 440 кв. км. Україна контролює близько 6600 кв. км Донецької та Луганської областей, на які претендує путін.
Путін також очікує на скасування хоча б частини санкцій проти росії та визнання Криму.
За словами джерел, кремль проти вступу України до НАТО. При цьому путін нібито готовий надати Україні певні гарантії безпеки (що це означає неясно).
Росія хоче надання російській мові офіційного статусу. Крім того, йдеться про вільну діяльність Російської православної церкви на території України.
Ця інформація з'явилася наступного дня після зустрічі Трампа та путіна на Алясці.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не віддасть Донбас, бо для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу.
У понеділок, 18 серпня, президент Володимир Зеленський має вирушити до Вашингтона, щоб обговорити з президентом Трампом можливе закінчення війни.
Як повідомляли «ФАКТИ», після зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп заявив, що наразі від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.137
