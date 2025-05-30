Марія Бурмака довела до сліз відомого актора: що сталося

Популярна співачка Марія Бурмака, яка записала несподіваний дует, вразила зворушливою композицією. Відомо, що у 2024 році після тривалого лікування загинув рідний брат Марії Святослав, який воював з початку повномасштабного вторгнення. Співачка презентувала пісню «Братику», виклавши у ній свою особисту історію.

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Бурмака наголосила, що це не просто пісня, а сповідь, прощання і вдячність рідній людині.

«Я написала цю пісню, бо не змогла мовчати, — презентувала роботу Марія. - Вона — не про війну, а про людину. Про мого брата. Про всіх, кого ми втратили, але не забудемо».

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Разом із піснею вийшов і кліп, знятий режисером Іоанном Зенковим. У кадрі на темному фоні лише двоє — Марія та відомий актор Богдан Бенюк. Він сидить мовчки, тільки очі, які наповнюються сльозами, говорять про його біль.

«Богдан Бенюк — людина, яка знає мене від 18 років, — розповіла Марія. — Він знає моє життя, хрещений моєї дочки, був знайомий з моїм братом. Ми часто потребуємо саме такої підтримки. Вислухати, просто бути поряд, зрозуміти. Це не акторська гра. Богдан мою історію пропустив через своє серце».

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«Дякую вам за пісню, за щирість, за сум, — написали у мережі. — Дякую Богдану Бенюку за дуже точний і проникливий образ. Дякую всім нашим захисникам. Слухаю і плачу».

«Сьогодні 2,5 роки, як мій брат зник безвісти, — поділилися під відео особистою історією. — Дякую, Марічко, за вашу творчість. Голос, який має здатність зцілювати зранені серця!»

«До сліз, — поділилися враженням. — Дуже зворушливо… і дуже сумно».

Раніше відомий музикант здивував зізнанням.

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