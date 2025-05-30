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Марія Бурмака довела до сліз відомого актора: що сталося
Популярна співачка Марія Бурмака, яка записала несподіваний дует, вразила зворушливою композицією. Відомо, що у 2024 році після тривалого лікування загинув рідний брат Марії Святослав, який воював з початку повномасштабного вторгнення. Співачка презентувала пісню «Братику», виклавши у ній свою особисту історію.
Бурмака наголосила, що це не просто пісня, а сповідь, прощання і вдячність рідній людині.
«Я написала цю пісню, бо не змогла мовчати, — презентувала роботу Марія. - Вона — не про війну, а про людину. Про мого брата. Про всіх, кого ми втратили, але не забудемо».
Разом із піснею вийшов і кліп, знятий режисером Іоанном Зенковим. У кадрі на темному фоні лише двоє — Марія та відомий актор Богдан Бенюк. Він сидить мовчки, тільки очі, які наповнюються сльозами, говорять про його біль.
«Богдан Бенюк — людина, яка знає мене від 18 років, — розповіла Марія. — Він знає моє життя, хрещений моєї дочки, був знайомий з моїм братом. Ми часто потребуємо саме такої підтримки. Вислухати, просто бути поряд, зрозуміти. Це не акторська гра. Богдан мою історію пропустив через своє серце».
«Дякую вам за пісню, за щирість, за сум, — написали у мережі. — Дякую Богдану Бенюку за дуже точний і проникливий образ. Дякую всім нашим захисникам. Слухаю і плачу».
«Сьогодні 2,5 роки, як мій брат зник безвісти, — поділилися під відео особистою історією. — Дякую, Марічко, за вашу творчість. Голос, який має здатність зцілювати зранені серця!»
«До сліз, — поділилися враженням. — Дуже зворушливо… і дуже сумно».
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