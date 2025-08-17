- 22:02 В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і путіна: що там цікавого
Консервуємо вдома кукурудзу: дуже простий та смачний рецепт
В сезон кукурудзи можна не лише поласувати смачними вареними качанами, а й зробити заготовки на зиму. Консервована кукурудза в домашніх умовах — це відмінна добавка в салати та інші страви. Не потрібно її купувати, приготуйте вдома і точно знатимете, що під руками натуральний та корисний продукт, ділиться кулінарка Людмила Чеглакова.
Інгредієнти:
Кукурудза молода, будь-яка кількість.
Для приготування маринаду в розрахунку на 4 півлітрові баночки:
- вода, 1 л;
- цукор, 2 ст. л;
- сіль, 30 г;
- лимонна кислота, 0.5 ч. л.
Приготування:
Кукурудзу очищаємо від листя, промиваємо і складаємо в каструлю, видаливши всі зіпсовані зернята. Молода кукурудза вариться хвилин 15 — 20, стара — від години до 1.5 годин.
Зварені качани, перекладаємо в холодну воду, це допоможе легко і швидко відокремити зерна від качанів. Зерна засипаємо в півлітрові баночки. Варимо маринад, змішавши всі інгредієнти, доводимо до кипіння і через пару хвилин, вимикаємо вогонь. Заливаємо маринад в баночки і стерилізуємо кукурудзу 20 — 25 хвилин, закочуємо кришками, перевертаємо, укутуємо і залишаємо до охолодження.
Зберігаємо в підвалі.
Зберігаємо в підвалі.
