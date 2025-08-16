Мариновані сливи: пікантна закуска для святкового столу

Мариновані сливи стають все популярнішими як оригінальна заготовка на зиму. Підходять такі сливи до м'яса, риби, як пікантна закуска і смачні навіть просто самі по собі. Запасіться терпінням, процес маринування займе тиждень, але результат того вартий. Для приготування потрібно відро слив, найкраще підходить сорт «Угорка», з якого роблять чорнослив. Але можна робити з різних, ділиться кулінарка Людмила Пишна.

ВІДЕО ДНЯ

Робимо маринад:

2,5 кг цукру,

0,5 л 9% оцту,

пачка лаврового листя,

2 столові ложки чорного перцю горошком.

Приготування:

Підготовані (вимиті, цілі, з кісточкою) сливи заливаємо маринадом, який закипів. Лавровим листом і перцем можна одразу пересипати сливи, а можна вкинути в маринад.

РЕКЛАМА

Спочатку маринад буде, як густа незрозуміла маса, і його буде не вистачати на всі сливи. Не лякайтесь. Сливи пускатимуть сік, і рідини ставатиме більше.

Впродовж тижня вранці та ввечері маринад зі слив зливаємо, даємо йому закипіти й знов заливаємо сливи.

Коли востаннє зливаємо маринад, сливи розкладаємо по підготовлених баночках, перекладаючи лавровим листям та перцем, які весь тиждень допомагали нам сливи замаринувати, заливаємо киплячим маринадом і закручуємо банки. За тиждень сливи зморщаться, виглядатимуть наче підв'ялені.

РЕКЛАМА

Раніше рецептом поліської юшки з грибами та оселедцем поділилася фуд-блогерка Тетяна Шліхтенко.

А кулінар Олександр Міль запропонував авторський рецепт неймовірного десерту — карпатки з чорницею.

32

Читайте нас у Facebook