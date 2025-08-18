Це ляпас: розкрито таємницю, яку приховувала Меган Маркл

Поновлення контракту Меган Маркл та принца Гаррі з Netflix стало для них гарною новиною. Однак це рішення не було одностайно схвалено та навіть викликало підозри. Крім того, воно спричинило запеклі дебати, в яких королівські експерти попереджають, що те, що здається тріумфом, приховує набагато менш позитивну реальність, пише XCatalunya.cat.

Після відходу від справ королівської родини Гаррі та Меган здивували всіх, підписавши багатомільйонний контракт з Netflix вартістю 100 мільйонів доларів. Документальний фільм «Гаррі та Меган» був найпомітнішою роботою, але решта проєктів не виправдали очікувань. У британській пресі писали, що багато їхніх спроб були «невдалими» і що початкова аура Сассекських згасає в Голлівуді. Це сприйняття супроводжувало подружжя аж до нинішнього поновлення, яке вже народилося під тінню суперечок.

Оголошення про нову угоду з Netflix, здається, підтвердило зв'язок між платформою та Сассексами. Однак королівські експерти, такі як Річард Іден, назвали це «ляпасом». Як він пояснив у шоу Palace Confidential, чинний контракт є лише угодою «першого варіанту», що означає, що Netflix матиме останнє слово щодо схвалення або відхилення проєктів.

«Це точно ляпас», — сказав Іден, наголосивши, що пара отримає фінансування лише за умови схвалення шоу.

Сприйняття того, що новий контракт є пониженням, безпосередньо впливає на публічний імідж Меган та Гаррі. Їхні критики розглядають це як підтвердження того, що вони більше не такі актуальні, тоді як їхні прихильники інтерпретують це як доказ наполегливості.

Найкритичніші ЗМІ, такі як Daily Mail та The Sun, інтерпретують цю зміну як явну втрату влади подружжя. Оскільки вони не мають гарантованого доходу, імідж Гаррі та Меган послаблюється порівняно з іншими діячами індустрії розваг.

Ребекка Інгліш, королівська редакторка Daily Mail, чітко підсумувала це: «Залежить від того, з ким ви розмовляєте. Для їхніх прихильників це тріумф, бо вони продовжують співпрацю з Netflix. Однак для їхніх критиків це величезне зниження порівняно з тим, що було раніше».

