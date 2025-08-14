Вона підірве ринок: медіум передбачила Меган Маркл резонансне майбутнє

- 20:34 Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення
Меган Маркл знову потрапила до заголовків газет, але цього разу з зовсім іншої причини, ніж зазвичай. Одна з найвпливовіших медіумів Америки — Bis La Médium — зробила прогноз, який викликав великий ажіотаж як серед прихильників, так і серед критиків Сассексів.
Bis La Médium, в ефірі шоу Despierta América, звернулася до своїх карт, щоб дізнатися, що чекає на Меган та її чоловіка, принца Гаррі, у майбутньому. За її словами, майбутнє не тільки багатообіцяюче, але й шокуюче. Відома екстрасенс заявила, що «Меган підірве ринок», — сильне твердження, яке здивувало багатьох, пише Сatalunya.
Цей прогноз з’явився у той момент, коли Сассекси відновили своє партнерство з Netflix.
За словами медіуму, карти, які з'явилися під час прогнозу, є одними з найкращих, які можна витягнути в такому розкладі. Вона пояснила, що Меган продовжуватиме рішуче рухатися вперед, і що весь контент, що носить її ім'я, «буде продаватися». У духовному світі, за словами медіума, це відображає ауру магнетичної енергії та рішучості, якою володіє небагато людей.
Пророцтво підтвердило те, що багато послідовників герцогині вже підозрювали протягом деякого часу: Меган вдалося побудувати свій особистий бренд поза межами британської королівської родини. Незважаючи на постійну критику, якій вона піддається після відходу з королівського дому, вона знайшла новий професійний шлях, який, здається, відповідає її справжньому покликанню. Тепер, маючи символічне благословення всесвіту, вона готова зробити остаточний стрибок.
Наразі Меган не відреагувала на це передбачення, але ті, хто уважно стежить за її професійною кар'єрою, визнають, що цей новий етап може стати ключовим моментом у її житті.
Раніше повідомлялося, що королівська родина неохоче розглядає примирення з Меган Маркл та Гаррі через побоювання нової зради.84
