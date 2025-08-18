Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками

Можна приготувати кабачки з помідорами та сиром чи котлети з курячого філе та кабачків. А можна зробити кабачкові котлети. Ця цікава ідея для літньої вечері сподобається навіть м'ясоїдам. Такі котлетки ситні та ароматні. А ще ніжні та ідеально поєднуються зі свіжими овочами та соусами, запевняють автори сайту Рolki.

Інгредієнти: 2 середні кабачки

6 столових ложок панірувальних сухарів

2 столові ложки борошна

2 яйця

1 середня морква

½ цибулини

100 г жовтого сиру

1 зубчик часнику

1 чайна ложка солі

¼ чайної ложки чорного перцю

олія

Приготування:

Очистіть та натріть кабачок за допомогою тертки з великими отворами. Приправте сіллю, перемішайте та залиште на 15 хвилин. Після цього відіжміть зайву воду. Помийте, очистіть та натріть моркву на дрібній тертці. Дрібно наріжте половину цибулини та натріть сир. Дрібно наріжте часник або видавіть його через часникодавку.

У мисці змішайте овочі та сир. Додайте яйця, панірувальні сухарі, борошно та спеції. Ретельно перемішайте. Сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях та смажте в добре розігрітій олії з обох боків до золотисто-коричневого кольору.

Перекладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Подавайте з картоплею, салатом або вашим улюбленим соусом. Ця котлета також чудово замінить м’ясо у бургері.

Нагадаємо, як приготувати улюблений бургер, але у легшій і більш корисній формі.

