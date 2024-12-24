«Біг Мак» у тарілці: улюблений смак всім відомого бургера, але у легшій і більш корисній формі

Зазвичай під час різдвяного посту вживають багато овочів, з яких вправні господині намагаються приготувати корисні і поживні салати. Проте чи не кожна має у власному записнику й рецепти м'ясних салатів, які подаватимуться на родинний стіл на Різдво та Новий рік.

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Молода блогерка Катерина Бобилєва запропонувала цікаве смакове поєднання, яке нагадує відомий Біг-Мак.

«Ви отримаєте все: соковите м’ясо, хрусткі овочі, ніжний сир і той самий легендарний соус. Чому варто приготувати цей салат? Він ідеальний для сімейної вечері, святкового столу або навіть перекусу. Готується легко, виглядає ефектно і, що найважливіше, має неперевершений смак, знайомий кожному», — говорить Катерина.

Для приготування основи салату потрібні:

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фарш яловичий — 500 г

сіль, суміш перців у фарш — за смаком

салат Айсберг — 250 г

цибуля — 1 голівка середнього розміру

помідор — 100 г

огірки мариновані — 100 г

сир Чедер — 100 г.

Для приготування оригінального соусу візьміть:

майонез — 3 ст. ложки

огірки мариновані — 50 г

розсіл з огірків — 2 ст. ложки

гірчиця діжонська — 1 ч. ложка

часник сушений — 0,5 ч. ложки

паприка сушена — 0,5 ч. ложки

оцет винний, бальзамічний або лимоний сік — 1 ч. ложка.

Приготування

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Посмажте фарш з яловичини на рослинній олії, попередньо добре розігрівши пательню. Вимкнувши вогонь, додайте до м'яса сіль і суміш перців. Висипте просмажений фарш у миску, аби він швидше охолов.

Але головну роль в салаті гратиме салат Айсбер — саме до нього додаються всі складові страви.

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Далі замаринуйте червону цибулину (вона має більш м'який смак), додайте до капусти. Ще знадобляться мариновані огірки. Їх ріжемо на кружальця чи використовуємо півкільця.

Додаємо шматочки помідорів і натертий на мілкій тертці сир.

Всю красу заправляємо «авторським соусом» з вищеперелічених продуктів.

Салат готовий, можна пригощатися і святкувати!

А ще ви можете подати на стіл новорічний салат у вигляді мандаринок — так ваші гості отримають не лише смакові, але й естетичні враження.

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