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Кабачки з помідорами та сиром від Євгена Клопотенка: ідеальне рішення для сніданку або вечері

9:55 5 червня 2024
кабачки

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко любить готувати смачні й прості страви з сезонних українських продуктів.
У червні, коли масово зріють кабачки, закуска з цього овоча буде до вподоби тим, хто слідкує за фігурою й віддає перевагу легким нежирним стравам.

Цю закуску кулінар радить готувати саме з кабачків, тому що їхні родичі цукіні мають твердішу шкірку, а тому потребують більше часу, щоб пропекти її. При цьому серединка пропікається досить швидко, що в цій закусці робить цукіні небажаним інгредієнтом.

Томати ж можна обирати будь-які.

Інгредієнти:
1 кабачок середнього розміру (приблизно 700 г)
2 томати
100 г твердого сиру
2 ст.л. олії
½ ч.л. свіжозмеленого перцю
⅓ ч.л. солі

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Приготування:

По-перше, кабачки потрібно запекти. Для цього викласти їх на невеликій відстані одне від одного, щоб вони рівномірно пропеклися.

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Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Вимийте кабачок і наріжте його кружальцями товщиною приблизно 1 см.

Два томати поріжте напівкільцями, 100 г сиру натріть на середню тертку.

Застеліть деко пергаментом, викладіть на нього кабачки. Змастіть олією, посоліть і приправте свіжозмеленим перцем.

Зверху викладіть по півкільцю томатів, притрусіть сиром. Випікайте закуску 20 хвилин.

Крім того, Євген Клопотенко також показав, як приготувати ще три страви з кабачків — кабачкову ікру, де поєднані запечені овочі з сирими, закуску з маринованих кабачків, яку можна одразу ж їсти, та кабачкові котлети у паніровці.

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Нагадаємо, закарпатська господиня Ольга Салкай поділилася рецептом торта з кабачків, до складу якого також входять сир та помідори.

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