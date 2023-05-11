Котлети з курячого філе та кабачків: доступно кожній господині

Приготуйте такі курячі котлети для урізноманітнення повсякденного меню. За рахунок доданих кабачків вони виходять ніжні та соковиті, пояснює фудблогерка Оксана Дорош, яка раніше ділилася рецептом італійського супу.

Інгредієнти: 700 г курячого філе;

один невеликий кабачок;

2 яйця;

2 столові ложки борошна;

один пучок кропу;

олія для смаження;

сіль, чорний мелений перець і спеції — за смаком

Приготування:

Молодий кабачок разом зі шкіркою натираємо на грубій тертці. Перекладаємо його в миску і додаємо сіль, перемішуємо, залишаємо на 10 хвилин. Куряче філе нарізаємо маленькими кубиками. Невеликий пучок кропу дрібно нарізаємо. Кабачки відтискаємо від соку і перекладаємо в інший посуд. Додаємо до кабачків філе, нарізаний кріп і вбиваємо яйця. Солимо і перчимо. Тільки після цього всипаємо борошно, перемішуємо .

Смажити необхідно на невеликому вогні з двох сторін та під кришкою, щоб м'ясо встигло просмажитися.

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