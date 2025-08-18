41.03 / 41.57 48.00 / 48.63
Удар по Запоріжжю: горіли магазини та житлові будинки, багато поранених (фото, відео)

12:41 18 серпня 2025
Росіяни атакували Запоріжжя балістикою 18 серпня. Фото ОВА

Російські балістичні ракети, які ранком 18 серпня загарбники спрямували на Запоріжжя, спричинили багато руйнувань, на місці влучань виникли пожежі.

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс», — повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. На цей час відомо про 17-х постраждалих.

В місті горіли магазини, зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. Медики боролися за життя людини, яку з опіками поліцейські та рятувальники витягли з провалля, що утворилося після вибуху. На жаль, чоловік помер.

В ДСНС уточнили, що серед постраждалих є підліток.

Нагадаємо, що напередодні увечорі і ранком 18 серпня росіяни били по Харкову балістикою та «Шахедами» — постраждала житлова забудова, є жертви. Наразі вже відомо про сімох загиблих.

Фото зі сторінки Івана Федорова

