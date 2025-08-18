- 14:43 «Показовий та цинічний удар»: Зеленський відреагував на нічну атаку росіян напередодні його зустрічі з Трампом
- 14:32 Європа розгорне свої сили в Україні: коли це станеться
- 14:09 «Вони завоювали, скільки змогли, ми втримали, скільки подужали»: Друзенко про те, чи зможе Зеленський зламати примус до капітуляції
- 13:44 Просто знімали гіпс: у київській лікарні під час медичних процедур померла 10-річна дитина
- 13:21 Мир можливий, але кожна сторона має щось втратити: що сказав Марко Рубіо напередодні зустрічі президентів України та США
- 13:04 Корпус Сумського університету зруйновано внаслідок удару росіян
- 13:01 Курка по-фламандськи: магія з темним пивом
- 12:43 Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми переїжджають у новий будинок: що стало причиною
- 12:41 Удар по Запоріжжю: горіли магазини та житлові будинки, багато поранених
- 12:28 NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт «Defence City» на доопрацювання
- 12:20 «Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині
- 11:54 Літо відступає: спека спадає, в Україну йдуть дощі
Удар по Запоріжжю: горіли магазини та житлові будинки, багато поранених (фото, відео)
Російські балістичні ракети, які ранком 18 серпня загарбники спрямували на Запоріжжя, спричинили багато руйнувань, на місці влучань виникли пожежі.
«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс», — повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. На цей час відомо про 17-х постраждалих.
В місті горіли магазини, зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. Медики боролися за життя людини, яку з опіками поліцейські та рятувальники витягли з провалля, що утворилося після вибуху. На жаль, чоловік помер.
В ДСНС уточнили, що серед постраждалих є підліток.
Нагадаємо, що напередодні увечорі і ранком 18 серпня росіяни били по Харкову балістикою та «Шахедами» — постраждала житлова забудова, є жертви. Наразі вже відомо про сімох загиблих.
Фото зі сторінки Івана Федорова120
Читайте нас у Facebook
Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня