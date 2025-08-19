Ніжна печінка тріски — справжній делікатес. Вона ідеально поєднується з яйцями та картоплею в салатах. Про користь печінки тріски знали ще в давнину. І сьогодні цей продукт має велику популярність. Страви з печінкою тріски ідеальні для святкового столу, але іноді ними можна побалувати рідних і в будні. Чому б і ні? Можливо, ця страва стане однією з ваших улюблених.

Рецептом смаколика з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Приготуймо смачну намазку або закуску з печінки тріски, — говорить Елла Іванова. — Це нескладно, а смак перевершить ваші очікування. Спробуйте приготувати найближчим часом — не пошкодуєте. Готуйте із задоволенням — це важливо!

Намазка з печінки тріски із сиром 1 баночка печінки тріски

160 г сиру «філадельфія»

3 анчоуси (за бажанням)

Сіль

Кріп 1

Чайна ложка солодкої гірчиці в зернах

Білий перець

Усі інгредієнти з'єднати й пропустити через блендер. Подавати з тостами чи свіжим хлібом. Декоруйте свіжою зеленню.

І смачного вам та вашим близьким!

Фото з альбому Елли Іванової

