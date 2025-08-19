- 19.08 22:02 Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
Ніжна печінка тріски — справжній делікатес. Вона ідеально поєднується з яйцями та картоплею в салатах. Про користь печінки тріски знали ще в давнину. І сьогодні цей продукт має велику популярність. Страви з печінкою тріски ідеальні для святкового столу, але іноді ними можна побалувати рідних і в будні. Чому б і ні? Можливо, ця страва стане однією з ваших улюблених.
Рецептом смаколика з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Приготуймо смачну намазку або закуску з печінки тріски, — говорить Елла Іванова. — Це нескладно, а смак перевершить ваші очікування. Спробуйте приготувати найближчим часом — не пошкодуєте. Готуйте із задоволенням — це важливо!
Намазка з печінки тріски із сиром
- 1 баночка печінки тріски
- 160 г сиру «філадельфія»
- 3 анчоуси (за бажанням)
- Сіль
- Кріп 1
- Чайна ложка солодкої гірчиці в зернах
- Білий перець
Усі інгредієнти з'єднати й пропустити через блендер. Подавати з тостами чи свіжим хлібом. Декоруйте свіжою зеленню.
І смачного вам та вашим близьким!
Нагадаємо рецепт фаршированих яєць.
Фото з альбому Елли Іванової102
