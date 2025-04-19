Фаршировані яйця: чудова закуска до святкового столу
Це просто ідеальна закуска до Великоднього столу або на інші свята. Ніжно, смачно і дуже корисно, ділиться кулінарка Маргарита Сагірова.
Складники:
- Печінка тріски — 125 г (або тунець в оливковій олії)
- Яйця — 8 шт.
- Зелена цибуля — 1 ст. л
- Сир будь-який тертий — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ч. л.
- Чорний перець — на смак
Приготування:
Яйця відварити, розрізати вздовж. Акуратно вийняти жовтки. До жовтків додати решту інгредієнтів, розім'яти виделкою до однорідної маси. За допомогою мішка чи ложки заповнити білки та посипати тертим сиром.
Раніше «ФАКТИ» публікували фантастично смачний рецепт — сирна паска «Три шоколади».192
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