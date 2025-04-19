Фаршировані яйця: чудова закуска до святкового столу

Це просто ідеальна закуска до Великоднього столу або на інші свята. Ніжно, смачно і дуже корисно, ділиться кулінарка Маргарита Сагірова.

Складники: ВІДЕО ДНЯ Печінка тріски — 125 г (або тунець в оливковій олії)

Яйця — 8 шт.

Зелена цибуля — 1 ст. л

Сир будь-який тертий — 2 ст. л.

Майонез — 2 ч. л.

Чорний перець — на смак

Приготування:

Яйця відварити, розрізати вздовж. Акуратно вийняти жовтки. До жовтків додати решту інгредієнтів, розім'яти виделкою до однорідної маси. За допомогою мішка чи ложки заповнити білки та посипати тертим сиром.

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Раніше «ФАКТИ» публікували фантастично смачний рецепт — сирна паска «Три шоколади».

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