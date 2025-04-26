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Ніжна намазка з печінкою тріски: смачно так, що не відірватися

21:58 26 квітня 2025
намазка з печінкою тріски

Намазка з печінкою тріски - це щось фантастичне. Це й зрозуміло: адже сама по собі печінка тріски — найніжніші ласощі.

Намазка така смачна, що, ймовірно, вам захочеться приготувати її не раз.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова. Її рецепти завжди перевірені, що дуже важливо. Адже продукти сьогодні коштують недешево, тому нікому не хочеться їх зіпсувати. Готуйте із задоволенням і пригощайте рідних та близьких. Цікавтеся їхньою думкою — і вдосконалюйте рецепти страв, які готуєте.

«Така намазка готується дуже просто, — каже Елла Іванова. — Вона сподобається напевно всім, кого ви нею пригостите. Підготуйте також для намазки чорний свіжий хліб і відварені яйця. Це прекрасне поєднання».

Ніжна намазка з печінкою тріски

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  • 1 банка печінки тріски (120 г)
  • 1 столова ложка сиру «маскарпоне»
  • 1 столова ложка сметани
  • Сіль і перець
  • Сік лимона

Усе з'єднуємо, ставимо в холодильник на пів годинки і знімаємо пробу. Їмо намазку з чорним свіжим хлібом і відвареним яйцем. Це неймовірно смачно!

І смачного!

Нагадаємо рецепт закуски з буряка.

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Фото з альбому Елли Іванової

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