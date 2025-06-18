Благодійники продовжили грошову допомогу українцям: як отримати гроші

Міжнародна благодійна організація «Карітас» розпочинає нову програму підтримки деяких категорій населення.

Програма стартує у межах проєкту SUN, повідомили у Благодійному фонді «Карітас-Житомир».

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Йдеться про допомогу жителям Житомира, які можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас. Житомир» у межах проєкту SUN.

Наразі реєстрація учасників на отримання підтримки проходить за трьома напрямами:

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1. Працевлаштування:

програма «Гроші за роботу» (CfW)

«Гроші за працевлаштування» (CfJ)

2. Професійна освіта та перекваліфікація — це можливість навчатися та здобути нову професію або ж підвищити кваліфікацію завдяки грантам на навчання.

3. Підтримка мікробізнесу — шанс отримати стартові гранти для розвитку малого бізнесу або сільськогосподарської діяльності.

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«Допомога в рамках проєкту „SUN. Зміцнюємо країну зараз“ надається за фінансової підтримки Caritas Österreich, Austrian Development Agency та NACHBAR IN NOT у співпраці з Caritas Ukraine.

Проєкт реалізується в 5 школах Житомирщини: Ліцей № 4, Ліцей № 24, Левківський ліцей, Тетерівський ліцей та Троковицький ліцей», — йдеться у повідомленні.

Крім того, додаткові виплати для українських пенсіонерів і людей з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН продовжили до кінця липня 2025 року.

Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.

До кінця липня 2025 року було продовжено додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, людей з інвалідністю.

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Уточнюється, що завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.

Повідомляється, що подавати заявки чи реєструватися не потрібно. Допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким людина отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту).

Отримати допомогу від організації можуть пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях).

Раніше ми розповідали, хто саме з переселенців має право на соціальну допомогу від держави.

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