Інтерес не тільки військовий, а й економічний: експерт про те, куди росіяни намагатимуться завдати головного удару і як хочуть на цьому заробити

Військові та експерти говорять про неминучість нового наступу вс рф проти України на різних напрямках — від півночі до півдня, в тому числі щоб вийти до кордонів Дніпропетровської області. Водночас, найближчим часом місцем основних зусиль ворога залишаться Донецька та Харківська області, що дозволить їм вирішити не лише військові, а й, можливо, економічні завдання.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, за словами якого найбільш «гарячими» точками сьогодні залишаються Часів Яр, Покровськ, Торецьк і Куп'янськ. Але всі ці місця лише частина стратегії окупантів щодо виконання військово-стратегічних і, частково, економічних проблем.

Як пояснив експерт, кожне з вищеназваних міст має свою цінність для рф:

Часів Яр — майже захоплений окупантами, розташований на панівних висотах, що дає змогу тримати під вогнем артилерії багато міст, як окупованих рф, так і підконтрольних Україні. При цьому в ньому перетинається ціла низка доріг, головні з яких ведуть до Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська та Дружківки;

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Торецьк — також розташований на висотах, що дає змогу тримати під вогневим контролем значні площі, і сковує угруповання військ рф у районі Горлівки. Захоплення ж міста дасть змогу росіянам завдати удару з флангу по частинах ЗСУ, розташованих у районі Краматорська, і позбавить їх важливої логістичної бази, цим і пояснюються вже 8 місяців спроб окупантів узяти місто;

Куп'янськ — за словами експерта, окупантів цікавить не стільки саме місто, як залізнична станція Куп'янськ-Вузлова, від якої можна розвинути наступ на південь уздовж річки Оскіл у напрямку до Слов'янська;

Покровськ — мабуть, є найважливішим містом у планах окупантів, бо завдяки зручному положенню може вивести окупантів щонайменше у два боки — на захід, у бік адміністративного кордону Дніпропетровської області, і на північний схід, до Костянтинівки. При цьому потужна залізнична станція в Покровську дозволяє постачати ЗСУ.

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Водночас, як зазначає експерт, оборона ЗСУ під Покровськом стоїть міцно - за місяць боїв окупанти просунулися лише на 1,5 км, втрачаючи в середньому по 300−500 осіб на день. Останнє свідчить про важливість міста для вс рф, які не зважають на втрати.

Також експерт зазначає, що інтерес до Слов'янська викликаний не тільки військовою, а й економічною причиною, адже йдеться про найбільші в Європі поклади сланцевого газу.

- До війни з росією вони мали розроблятися американськими компаніями, але потім стався напад. Ви думаєте, випадковість? Ні! Блокували питання енергетичної незалежності України. Відповідно, зараз окупанти докладатимуть максимум зусиль, щоб ці поклади сланцевого газу не перейшли під контроль США, - наголосив експерт.

Дійсно, Юзівське родовище газоносних сланців, що розташоване на територіях Донецької та Харківської областей, може давати на рік до 10 млрд. кубометрів газу. При цьому спосіб видобутку газу — гідророзрив пластів, яким російська пропаганда лякала всі ці роки, насправді використовується в самій рф для видобутку нафти і нікого не бентежить.

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Як писали «ФАКТИ», російські окупанти зосередили до 200 тисяч осіб для майбутнього наступу, а вже зараз активізувалися російські атаки на півдні.

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