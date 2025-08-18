Що чекає Зеленського в Вашингтоні: союзники України намагаються втримати Трампа від поступок путіну

Обійми президента Дональда Трампа з президентом путіним на Алясці викликали занепокоєння європейських лідерів, що президент України Володимир Зеленський не отримає такого ж дружнього ставлення. І вони вживають заходів, щоб посилити шанси Києва. За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, до США 18 серпня планується відправити принаймні одного з улюблених співрозмовників Дональда Трампа — президента Фінляндії Александра Стубба. Про це повідомляє Politico.

ВІДЕО ДНЯ

Видання зазначає, що ідея полягає в тому, що Александр Стубб може допомогти запобігти будь-яким «спалахам» між Трампом і Зеленським і переконати президента США залучити Європу до подальших переговорів.

Президент Фінляндії Александр Стубб

Європа та Україна розглядають саміт 18 серпня як ключовий для того, щоб Трамп не погодився на вимоги путіна, які вони вважають неприйнятними, а саме — передачу росії української території, яку москва лише частково взяла під контроль. Європейські союзники України також прагнуть уникнути чергової засідки для Зеленського, яка може перевернути відносини в цей делікатний момент. Катастрофічна зустріч Трампа та Зеленського в Білому домі в лютому відкинула їхні стосунки на кілька місяців назад.

РЕКЛАМА

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який підтримує тісні стосунки з Дональдом Трампом, також може здійснити поїздку до Вашингтона.

Дипломатам, європейським чиновникам та людям, знайомим з переговорами, було надано анонімність, щоб вони могли відверто говорити та ділитися деталями про напружені міжнародні дискусії перед зустріччю Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті 18 серпня.

Дональд Трамп заявив, що спочатку зустрінеться із Зеленським, а потім спробує зустрітись з путіним та Зеленським на тристоронній зустрічі.

«Очевидно, що результати саміту на Алясці викликали занепокоєння в Європі, оскільки Трамп, схоже, повірив у значну частину аргументів путіна», — сказала Каміль Гранд, колишня високопосадовець НАТО, яка спілкувалася з високопоставленими європейськими чиновниками, які брали участь у переговорах.

РЕКЛАМА

Хоча Трамп зробив набагато більше, ніж зазвичай, для консультацій з Європою напередодні саміту з путіним і після нього, часті контакти, схоже, не дали відчутних результатів. Європейські чиновники полегшено відчувають, що Дональд Трамп не погодився на угоду з путіним, але розчаровані тим, що загроза високих вторинних тарифів, спрямованих проти третіх країн, які купують російську нафту, була відкладена.

«Вони хочуть спробувати максимально вплинути на переговорний процес, бо знають, що Трамп справді хоче зробити це саме так, і вони не хочуть залишати ініціативу путіну, — сказав Джузеппе Спатафора, колишній чиновник НАТО, який зараз є дослідником-аналітиком в Інституті досліджень безпеки ЄС. — Загалом, європейці набагато частіше розмовляють з Трампом, ніж протягом перших 100 днів, що добре. Вони мають вплив. Але він обмежений».

Раніше повідомляи про те, що після саміту США і рф на Алясці європейські лідери підтримали Україну і заявили про те, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

РЕКЛАМА

132

Читайте нас у Facebook