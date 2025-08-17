Виведення ЗСУ з Донеччини — це шлях до нового удару по Харкову: ISW попереджає про ризики відступу

Якщо Україна піде на вимоги путіна щодо виходу ЗСУ з Донбасу в обмін на припинення вогню, які він нібито озвучив президенту Трампу на Алясці, це може обернутися катастрофою для України.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), виведення українських військ з неокупованої частини Донеччини стало б серйозною стратегічною військово-політичною поступкою.

Такий вихід дасть росіянам робити дальні удари по всій лінії фронту. А також створити серйозні ризики як для українських військ, які відводять, так і для українських солдатів у тилових районах Харківської області.

Як відомо, адміністративний кордон Донецької області розташований далеко від головної лінії оборони України на Донеччині, відомої як «пояс фортець».

Навіть якщо путін введе режим припинення вогню, достатній для відведення українських військ з Донецької області, відновлення російських наземних атак та обстрілів становить загрозу українським військам уздовж лінії фронту й у тилових районах.

«Виведення українських військ, ймовірно, призведе до великої концентрації сил вздовж основних українських магістралей та оборонних споруд, які будуть атаковані російською авіацією, БпЛА та артилерією після закінчення терміну припинення вогню», — йдеться у звіті.

Ці удари послаблять здатність України протистояти спробам рф просунутися до Харківської області вздовж правого флангу або з Донецької області.

Окупаційна армія, що діє у Донецькій області, також матиме можливість розгромити українські війська, що відходять, і послабити їхню здатність створювати нові оборонні позиції у Харківській області.

Російські удари також позбавлять українських військ можливості утримувати свої позиції на східному березі річки Оскол і створять умови для подальшого просування російських військ до Харківської області з Донецької й Луганської областей.

«Часткове припинення вогню, яке не поширюється на воєнні дії росії в Харківській і Луганській областях, буде недостатнім для гарантування безпечного виведення українських сил з решти Донецької області», — зазначають американські експерти.

