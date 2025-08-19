У четвер, 21 серпня, житомирське «Полісся», що вибило з турніру «Санта-Колому» з Андорри та угорський «Пакш», проведе на стадіоні «Татран» у словацькому Пряшеві номінально домашній поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти дворазового фіналіста турніру італійської «Фіорентини» (арбітр — 37-річний Аліяр Агаєв з Азербайджану).

Якщо команда Руслана Ротаня у своїй короткій єврокубковій історії ще жодного разу не грала проти клубів з Італії, то «Фіорентина» перетиналася з нашими командами аж 10 разів. При цьому колектив із Флоренції жодного разу не програв представникам України (шість перемог, чотири нічиї): з «Динамо» — 2:1, 0:0 у 1969-му, 1:0, 0:0 у 1989-му, 1:1, 2:0 у 2015-му та з «Дніпром» — 0:0, 2:1 в 2001-му, 0:0, 2:1 у 2013-му.

Не дивно, що букмекери в майбутньому поєдинку в Словаччині бачать явним фаворитом італійський клуб, для якого це буде перший офіційний матч сезону (у літніх спарингах «фіалки» зіграли з «Лестером» — 0:2, з «Ноттінгем Форест» — 0:0 і з «Манчестер Юнайтед» — 1:1; по пенальті — 4:5). Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу «Полісся» приймає з коефіцієнтом 7,28, на нічию — 4,8, на виграш підопічних екснаставника «Мілана» Стефано Піолі — 1,35.

У прямій трансляції матч «Полісся» — «Фіорентина» на території України покаже (початок — о 21:00) платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації. Перший матч

21 серпня (четвер)

«Полісся» — «Фіорентина» 21:00 «Київстар ТБ»

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня на стадіоні клубу «Сассуоло» «Чітта дель Триколорі» в Реджо-нель-Емілії (домашня арена «Фіорентини» «Артеміо Франкі» у Флоренції — на реконструкції).

Нагадаємо, якщо «Полісся» пройде «Фіорентину», то виступить в основному раунді Ліги конференцій, якщо ж ні, то вилетить з єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» у поєдинку 3-го туру чемпіонату України програло на своєму полі ЛНЗ.

Фото ФК «Полісся»

