- 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
- 20:34 З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
- 20:23 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Джем із дині: ароматні ласощі, які сподобаються кожному
- 19:58 Гладке, блискуче, здорове: правда і міфи про оливкову олію для волосся
- 19:43 «Прорив» росіян під Добропіллям: експерт розповів, що відбувається і яка мета у ворога
- 19:31 На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: подробиці від УЗ
- 18:59 Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня
- 18:31 «Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку
- 18:23 Україна ризикує втратити Донеччину на переговорах путіна та Трампа, — ЗМІ
- 18:06 Удар по центру Сум: пошкоджено цивільну інфраструктуру, працюють рятувальники
- 17:50 Військові не отримають гроші, які влада хоче забрати у Києва, — Береза
Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
У п'ятницю, 15 серпня, після провального для вітчизняних клубів єврокубкового тижня («Пафос» — «Динамо» — 2:0, «Пакш» — «Полісся» — 2:1, «Шахтар» — «Панатинаїкос» — 0:0; по пенальті — 3:4) поєдинком у Львові стартував 3-й тур української футбольної прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 3-й тур
15 серпня (п'ятниця)
«Рух» (Львів) — «Оболонь» (Київ) — 1:2 (Лях, 62 — Устименко, 27, Суханов, 74). Юніорські склади — 2:3.
У 3-му турі УПЛ також зіграють: 16 серпня (субота) — «Олександрія» — «Металіст 1925» (13:00), «Колос» — «Карпати» (15:30), «Епіцентр» — «Динамо» (18:00); 17 серпня (неділя) — «Кудрівка» — «Полтава» (13:00), «Верес» — «Шахтар» (15:30), «Полісся» — ЛНЗ (18:00); 18 серпня (понеділок) — «Зоря» — «Кривбас» (18:00).
Становище команд:
1. «Оболонь» — 7 очок (3 матчі);
2. «Динамо» — 6 (2);
3. «Колос» — 6 (2);
4. «Зоря» — 4 (2);
5. «Шахтар» — 4 (2);
6. ЛНЗ — 4 (2);
7. «Рух» — 3 (3);
8. «Кудрівка» — 3 (2);
9. «Кривбас» — 3 (2);
10. «Полісся» — 3 (2);
11. «Полтава» — 3 (2);
12. «Карпати» — 1 (2);
13. «Металіст 1925» — 1 (2);
14. «Верес» — 0 (2);
15. «Епіцентр» — 0 (2);
16. «Олександрія» — 0 (2).
Бомбардири: 2 м'ячі — Андрій Сторчоус («Кудрівка»), Кауан Еліас («Шахтар»), Сергій Суханов («Оболонь»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині футболіста «Шахтаря» та збірної України Георгія Судакова трапилося горе.
Фото ФК «Рух»19
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня