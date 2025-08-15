41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд

20:23 15 серпня 2025
Рух&nbsp;— Оболонь

У п'ятницю, 15 серпня, після провального для вітчизняних клубів єврокубкового тижня («Пафос» — «Динамо» — 2:0, «Пакш» — «Полісся» — 2:1, «Шахтар» — «Панатинаїкос» — 0:0; по пенальті — 3:4) поєдинком у Львові стартував 3-й тур української футбольної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 3-й тур

15 серпня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Оболонь» (Київ) — 1:2 (Лях, 62 — Устименко, 27, Суханов, 74). Юніорські склади — 2:3.

У 3-му турі УПЛ також зіграють: 16 серпня (субота) — «Олександрія» — «Металіст 1925» (13:00), «Колос» — «Карпати» (15:30), «Епіцентр» — «Динамо» (18:00); 17 серпня (неділя) — «Кудрівка» — «Полтава» (13:00), «Верес» — «Шахтар» (15:30), «Полісся» — ЛНЗ (18:00); 18 серпня (понеділок) — «Зоря» — «Кривбас» (18:00).

Становище команд:

1. «Оболонь» — 7 очок (3 матчі);

2. «Динамо» — 6 (2);

3. «Колос» — 6 (2);

4. «Зоря» — 4 (2);

5. «Шахтар» — 4 (2);

6. ЛНЗ — 4 (2);

7. «Рух» — 3 (3);

8. «Кудрівка» — 3 (2);

9. «Кривбас» — 3 (2);

10. «Полісся» — 3 (2);

11. «Полтава» — 3 (2);

12. «Карпати» — 1 (2);

13. «Металіст 1925» — 1 (2);

14. «Верес» — 0 (2);

15. «Епіцентр» — 0 (2);

16. «Олександрія» — 0 (2).

Бомбардири: 2 м'ячі — Андрій Сторчоус («Кудрівка»), Кауан Еліас («Шахтар»), Сергій Суханов («Оболонь»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині футболіста «Шахтаря» та збірної України Георгія Судакова трапилося горе.

Фото ФК «Рух»

19

