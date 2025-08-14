- 22:05 Команда Ротаня пройшла «Пакш» і битиметься з дворазовим фіналістом Ліги конференцій: відеоогляд матчу
- 22:00 Не хумусом єдиним: ця грецька закуска з баклажанів перевершує очікування
- 21:31 Мені дуже сподобалося: Кеті Перрі відповіла на критику через хот-дог
- 21:02 Ароматичні мішечки з лавандою: їх можна зробити своїми руками
- 20:45 Свічки-«трійці», щедрий стіл і ходіння по калину: що українці робили на Першу Пречисту, 15 серпня, щоб забезпечити здоров’я і благополуччя родини
- 20:41 Замах на власника мережі «Доміно» Антона Шухніна — тривожний сигнал усьому бізнесу України, — ЗМІ
- 20:34 Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення
- 20:06 Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі
- 19:42 Втрачають швидше, ніж виробляють: у росії похвалилися постачанням нової партії літаків, їх аж два
- 19:31 ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що буде далі
- 19:17 Я пригріла змію: мережу шокувало звернення популярної співачки
- 19:15 «Я не знав, що у вас так»: в KLAN FC розповіли, як складно привозити бійців на кулачні бої в Україну під час війни
Команда Ротаня пройшла «Пакш» і битиметься з дворазовим фіналістом Ліги конференцій: відеоогляд матчу
У четвер, 14 серпня, житомирське «Полісся», яке розгромило «Пакш» у першій зустрічі (3:0), зіграло на стадіоні володаря Кубка Угорщини поєдинок у відповідь 3-го відбірного раунду Ліги конференцій і пробилося до наступного раунду змагань.
Ліга конференцій. 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь
«Пакш» (Угорщина) — «Полісся» (Україна) — 2:1
«Полісся»: Волинець, Кравченко, Безкоровайний (Чоботенко, 56), Сарапій, Крушинський, Андрієвський (Таллес, 90+3), Леднєв (Йосефі, 56), Бабенко, Назаренко (Гонсалвеш, 89), Гуцуляк, Філіппов (Гайдучек, 56).
Голи: Сабо (39), Тот (48) — Таллес (90+6).
Попри те, що букмекери практично не сумнівалися в тому, що команда Руслана Ротаня слідом за «Санта-Коломою» з Андорри здолає за сумою двох зустрічей і підопічних Дьордя Богнара, поєдинок у Пакші видався для житомирян непростим.
У першому таймі гості свої кілька шансів не використали, а постійні «завантаження» угорців у штрафний майданчик «Полісся» завершилися влучним ударом Сабо — 1:0.
На жаль, гравці «Полісся» вирішили продовжити діяти без 100-відсоткової зібраності і на утримання та після перерви. поплатилися вже на 48-й хвилині, коли Той подарував «Пакшу» надію — 2:0.
І «Полісся» цілком могло пропустити третій м'яч. Але з Божою допомогою Волинець зберіг свої ворота у недоторканності. А у компенсований час Таллес змусив угорців опустити руки — 2:1.
Тепер «Полісся» у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій зіграє з дворазовим фіналістом турніру італійською «Фіорентиною». Перша гра у підопічних Ротаня — 21 серпня у Пряшові, поєдинок у відповідь — 28-го на стадіоні клубу «Сассуоло» «Чітта дель Триколорі» у Реджо-нель-Емілії (домашня арена «Фіорентини» «Артеміо Франки» у Флоренції — на реконструкції).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло на Кіпрі «Пафосу» і покірно вилетіло з Ліги чемпіонів.
Фото ФК «Полісся»37
Читайте нас у Facebook
Терезам варто зайнятися пошуком балансу у всьому, а Рибам — уникати зайвої метушні: гороскоп на 14 серпня