Команда Ротаня пройшла «Пакш» і битиметься з дворазовим фіналістом Ліги конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 14 серпня, житомирське «Полісся», яке розгромило «Пакш» у першій зустрічі (3:0), зіграло на стадіоні володаря Кубка Угорщини поєдинок у відповідь 3-го відбірного раунду Ліги конференцій і пробилося до наступного раунду змагань.

Ліга конференцій. 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

«Пакш» (Угорщина) — «Полісся» (Україна) — 2:1

«Полісся»: Волинець, Кравченко, Безкоровайний (Чоботенко, 56), Сарапій, Крушинський, Андрієвський (Таллес, 90+3), Леднєв (Йосефі, 56), Бабенко, Назаренко (Гонсалвеш, 89), Гуцуляк, Філіппов (Гайдучек, 56).

Голи: Сабо (39), Тот (48) — Таллес (90+6).

Попри те, що букмекери практично не сумнівалися в тому, що команда Руслана Ротаня слідом за «Санта-Коломою» з Андорри здолає за сумою двох зустрічей і підопічних Дьордя Богнара, поєдинок у Пакші видався для житомирян непростим.

У першому таймі гості свої кілька шансів не використали, а постійні «завантаження» угорців у штрафний майданчик «Полісся» завершилися влучним ударом Сабо — 1:0.

На жаль, гравці «Полісся» вирішили продовжити діяти без 100-відсоткової зібраності і на утримання та після перерви. поплатилися вже на 48-й хвилині, коли Той подарував «Пакшу» надію — 2:0.

І «Полісся» цілком могло пропустити третій м'яч. Але з Божою допомогою Волинець зберіг свої ворота у недоторканності. А у компенсований час Таллес змусив угорців опустити руки — 2:1.

Тепер «Полісся» у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій зіграє з дворазовим фіналістом турніру італійською «Фіорентиною». Перша гра у підопічних Ротаня — 21 серпня у Пряшові, поєдинок у відповідь — 28-го на стадіоні клубу «Сассуоло» «Чітта дель Триколорі» у Реджо-нель-Емілії (домашня арена «Фіорентини» «Артеміо Франки» у Флоренції — на реконструкції).

Фото ФК «Полісся»

