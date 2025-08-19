- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
НАТО без НАТО: що сказав Рютте про обіцяний Україні захист від подальшої агресії росії
Після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та іншими європейськими партнерами генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив деталі обговорення гарантій захисту для Києва. Вони подібні до тих, які країни-члени НАТО дають одна одній згідно 5 статті статуту Альянсу. За словами Марка Рютте, США заявили про свою готовність брати участь у концепції гарантій безпеки для України, подібної до 5 статті НАТО. Про це генсек Альянсу Марк Рютте сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News після саміту у Вашингтоні.
«Те, що ми тут обговорювали, — це гарантії безпеки для України згідно з 5 статтею НАТО, — цитує Fox News Рютте. — Що саме вони охоплюватимуть, будемо обговорювати більш детально далі».
Генсек НАТО наголосив, що на зустрічі в Білому домі не обговорювалось членство України в НАТО. Не було поки жодної розмови і про розгортання в Україні іноземних військ.
Він додав, що протягом останніх місяців група з 30 країн, включно з Японією та Австралією, працюють над концепцією гарантій безпеки для України. Ініціативою керують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.
Наприкінці інтерв’ю Рютте назвав зустріч у Білому домі «успішною».
Раніше повідомляли про те, що західні ЗМІ назвали саміт в Вашингтоні за участю США, України і лідерів ЄС тихою перемогою Володимира Зеленського.88
