Немає жодної «гарантії» від путіна, яка б давала впевненість, що він знову не вторгнеться в Україну. Україна двічі зазнала вторгнення російських військ, у 2014-му та 2022 роках, тоді як з 2005-го по 2013 рік вона була об'єктом російської політичної війни, що корумпувала бізнес-, політичну та безпекову еліти країни. росія вже намагається зірвати прогрес, досягнутий на понеділкових переговорах у Білому домі. Міністерство закордонних справ росії заявило, що відкине «будь-які сценарії» за участю військ НАТО в Україні, погрожуючи, у тепер передбачуваний спосіб, «неконтрольованою ескалацією» з «непередбачуваними наслідками».

Міністерство закордонних справ рф також, схоже, вирішило вбити клин між США та Великою Британією, стверджуючи, що Британія зриває переговори. Рівень психологічних ігор та психологічної війни, що виходять з москви, був надзвичайним. Це загальновідомо як рефлексивний контроль, теорія психологічної маніпуляції, за якою ваша ціль виконує ваші накази, весь час вважаючи, що контролює свої дії. Росіяни явно вважають, що це має ефект, пише видання The Telegraph.

Заманивши Трампа ідеєю угоди, кремль тепер намагається диктувати умови та ізолювати Україну від її союзників, а США — від Європи. Переговорна тактика росії полягає в тому, щоб розділяти та володарювати. Цей процес розпочався на саміті на Алясці, коли путін обійшов Дональда Трампа.

Зрозуміло, чого хоче путін. Це стратегічно цінна українська земля, а разом з нею щонайменше три міста, для завоювання яких російським військам знадобляться роки, якщо вони взагалі завоюють, і які можна було б використовувати як потенційно стратегічний плацдарм у разі чергового раунду війни.

путін вивчив західне лідерство та вважає його короткостроковим, слабким і таким, що не бажає захищати те, у що воно вірить. Західне стримування більше не стримує. путін вважає, що має стратегічне терпіння і може з часом виснажити Україну та Захід. Скільки західних лідерів, які вели переговори у Вашингтоні, будуть на своїх місцях через п'ять років?

Якщо будь-яка мирна угода буде укладена, росія, безсумнівно, зробить те, що вона зараз намагається зробити в Грузії та Молдові,

Попри добродушність та удаваний позитив у Білому домі, все ще важко побачити шлях до тривалого миру. Будь-яка остаточна угода, заявив Трамп, буде залежати від переговорів між путіним та Зеленським, які, за його словами, він зараз збирається організувати. путін поки що лише демонстрував готовність погодитися на угоду, яка робить Україну вразливою для хижацького погляду росії та її вбивчої армії. Він відмовляється бачити Зеленського рівним собі, а Україну — нацією.

