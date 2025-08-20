Копіює Кейт Міддлтон: через що Меган Маркл знову розкритикували

- 17:23 Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому
44-річна герцогиня Сассекська та 40-річний принц Гаррі минулого тижня оприлюднили свою нову угоду зі стрімінговою платформою Netflix. Угода включає святковий спецвипуск серіалу про спосіб життя Меган, який описується як можливість «приєднатися до Меган у Монтесіто для чарівного святкування Різдва». Однак це оголошення швидко викликало критику з боку деяких спостерігачів за королівською історією, які стверджують, що Меган намагається відвернути увагу від 43-річної Кейт Міддлтон, яка щороку проводить відомий королівський різдвяний захід, пише Live mint.
Кінсі Скофілд, експертка з королівських питань та подкастерка з США, розповіла ЗМІ, що це закономірно для Сассексів.
«Це стало настільки помітним, що нещодавно повідомлялося, що Гаррі запропонував поділитися своїм розкладом з родиною як „оливкову гілку“, щоб уникнути конкуренції в майбутньому», — сказала вона.
Ці заяви з’являються в той час, коли пара, як кажуть, стикається з «перевіркою реальності», оскільки експерти припускають, що їхній публічний імідж та медіа-проєкти продовжують отримувати неоднозначну реакцію. Деякі вважають, що час їхніх публічних заходів часто збігається з ключовими королівськими подіями.
Раніше було розкрито таємницю, яку приховувала Меган Маркл.54
