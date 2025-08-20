41.08 / 41.59 47.96 / 48.54
Копіює Кейт Міддлтон: через що Меган Маркл знову розкритикували

16:24 20 серпня 2025
Меган Маркл. Скрин відео

44-річна герцогиня Сассекська та 40-річний принц Гаррі минулого тижня оприлюднили свою нову угоду зі стрімінговою платформою Netflix. Угода включає святковий спецвипуск серіалу про спосіб життя Меган, який описується як можливість «приєднатися до Меган у Монтесіто для чарівного святкування Різдва». Однак це оголошення швидко викликало критику з боку деяких спостерігачів за королівською історією, які стверджують, що Меган намагається відвернути увагу від 43-річної Кейт Міддлтон, яка щороку проводить відомий королівський різдвяний захід, пише Live mint.

Кінсі Скофілд, експертка з королівських питань та подкастерка з США, розповіла ЗМІ, що це закономірно для Сассексів.

«Це стало настільки помітним, що нещодавно повідомлялося, що Гаррі запропонував поділитися своїм розкладом з родиною як „оливкову гілку“, щоб уникнути конкуренції в майбутньому», — сказала вона.

Ці заяви з’являються в той час, коли пара, як кажуть, стикається з «перевіркою реальності», оскільки експерти припускають, що їхній публічний імідж та медіа-проєкти продовжують отримувати неоднозначну реакцію. Деякі вважають, що час їхніх публічних заходів часто збігається з ключовими королівськими подіями.

Раніше було розкрито таємницю, яку приховувала Меган Маркл.

