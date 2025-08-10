- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
Нового житла — не більше як половина: що відбувається на ринку первинної нерухомості України
У той час як в Україні зростають ціни на оренду житла, попит на нові квартири залишається вкрай слабким. Так, темпи будівництва житла, порівняно з показником 2024 року, зросли на 30%, але лише 50−60% з них можуть бути продані через низький попит.
Такі дані «ФАКТАМ» повідомив Віктор Козачок, співзасновник компанії Kovcheg Developer, за словами якого головним стримуючим фактором залишається невизначеність, викликана війною, — особиста безпека проживання в тому чи іншому місті. До цього додається рівень інфляції, валютні коливання та недостатній рівень доходів громадян — усе це ускладнює ухвалення рішень щодо придбання житла.
Віктор Козачок звернув увагу, що наразі попит на первинне житло розподілено нерівномірно. За підрахунками компанії Kovcheg Developer найбільша частка — близько 40% припадає на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську. Ще понад 25% сконцентровано у Києві та столичному передмісті. Орієнтовно 15% покупців обирають Одесу та її околиці. На решту регіонів припадає лише близько 20% попиту.
Водночас чітко простежується залежність: що далі від фронту, то більше попит на новобудови.
Основними мотивами, якими керуються при покупці житла, експерт назвав:
1) безпека регіону та житлового комплексу — люди активно цікавляться рівнем захисту від ракетних обстрілів, наявністю бомбосховищ чи індивідуальних приміщень безпеки у житлових комплексах;
2) темпи та якість будівництва — для покупців важливі дотримання графіків, своєчасність введення в експлуатацію та прозорість усіх етапів будівництва;
3) технічні характеристики та інфраструктура ЖК, в якій враховуються: енергоефективність, транспортна доступність, наявність ремонту, продумана соціально-побутова інфраструктура, якість планувань та сервісна модель управління будинком. Особливо цінується інфраструктура, що поєднує можливості для відпочинку, роботи та проживання з дітьми, зокрема, квартири в курортних локаціях можуть розглядатися як варіант для сезонного сімейного проживання;
4) ціни та механізми купівлі — зростання цін на будматеріали (в середньому на 10−12% від початку року) та коливання на валютному ринку формують цінову політику девелоперів. Водночас попит значною мірою залежить від можливостей покупки на виплат або в іпотеку. Так, зараз в Україні ціни на якісні об'єкти комфорту та бізнес-класу у стадії зведення варіюються від $ 1200 до $ 2500 за квадратний метр;
5) інвестиційний потенціал — первинне житло дедалі частіше розглядається як джерело пасивного прибутку.
Експерт прогнозує, що у перспективі найближчі 5 років залишатимуться актуальними тенденції, закладені ще 2−3 роки тому, це, зокрема, зведення багатофункціональних ЖК, розвиток курортної нерухомості, поява нових апарт-форматів із сервісним обслуговуванням. Водночас, на його думку, класичні багатоквартирні будинки не втрачають позиції, особливо в обласних центрах.
«Головне, що може об'єднати сучасне житло, — це концепція, безпека, комфорт, якість та інфраструктура», — підсумував Віктор Козачок.
Фото Pixabay168
