Лідер не Київ: де найдорожче житло на первинному ринку України

У той час як у Верховній Раді задумалися про зниження податку на оренду житла у 5 разів, в Україні продовжують будувати та здавати в експлуатацію нові квартири. Так, у першому кварталі їх було збудовано 28 432, що на 3 000 більше, ніж за той самий період 2024-го. Також зростають і ціни, щоправда, несуттєво.

Так, за даними аналітиків порталу нерухомості ЛУН та «Економічної правди», на первинному ринку житла спостерігаються як падіння цін (до 13%), так і їхнє зростання (до 14%). При цьому найдорожче житло на первинному ринку України не в Києві.

Так, найдорожче — 57 600 гривень за «квадрат» — коштують нові квартири у Львові, де за 6 місяців середня ціна зросла на 3% і, ймовірно, не зупинятиметься. На другому місці — Київ, де середня ціна за 1 квадратний метр за пів року піднялася на 1% - до 54 000 гривень. Третє місце дісталося Ужгороду з 47 300 гривень — з 3% зростання за 6 місяців.

Водночас на цілих 14% за перше півріччя 2025 року подорожчали квартири в Одесі, що зробило цей обласний центр лідером за темпами зростання цін на первинне житло. Помітно зросли ціни у Рівному: +10% (42 000 грн/м²), Хмельницькому: +7% (29 900 грн/м²), Тернополі: +9% (32 000 грн/м²).

Водночас є й зворотна ситуація з падінням цін на житло, і найпомітніше це у Кропивницькому — зниження на 13% (39 900 грн/м²), Запоріжжі — на 7% (25 000 грн/м²) та Дніпрі — на 7% (45 800 грн/м²). У двох останніх містах падіння насамперед пов'язане з факторами безпеки, через наближення до лінії фронту, зазначають аналітики.

Тим часом навіть оренда квартир в Одесі та Києві не всім по кишені, оскільки, наприклад, у столиці зняти однокімнатну квартиру коштуватиме 18 000 гривень .

