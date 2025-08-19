Одеський порт може перейти під контроль людей, пов’язаних з рф: експерт про ситуацію навколо терміналу «Олімпекс»

Одеський порт — ключова артерія українського експорту, що минулого року обробив 18 млн тонн вантажів. Але нині один із його найбільших терміналів — «Олімпекс» — опинився в епіцентрі скандалу, пов’язаного з фондами з Кайманових островів та можливими зв’язками з рф.

Політичний експерт Олексій Голобуцький у своєму розслідуванні помітив неоднозначні тенденції навколо одного з найбільших стивідорних комплексів України — терміналу «Олімпекс» в Одесі.

«Нещодавно інвестиційний фонд Argentem Creek Partners з реєстрацією на Кайманових островах заявив про здобуття контролю над ним. Так, після судової тяганини актив було передано австрійській компанії Lavanda Spectrum, яка призначила керівником шведського бізнесмена Карла Стурена.

Фігура Стурена викликає чимало питань. Він розпочав свою діяльність в Україні у 1990-х, був співзасновником «Чумаку», а згодом активно розвивав бізнес у відновлюваній енергетиці на півдні України — у безпосередній близькості до окупованого Криму. Його компанії отримували вигідні «зелені» тарифи і державні виплати, попри застереження СБУ та НКРЕКП", — написав Голобуцький.

Як зазначає Голобуцький, після повномасштабного вторгнення більшість активів Стурена опинилися на окупованих територіях, але не припинили роботу. Проте, стверджує автор, він зберіг вплив через партнерів, частина яких відкрито співпрацює з окупаційною владою рф.

«Серед таких — Едуард Репілевський, який у 2022 році став „міністром“ сільського господарства в окупаційній адміністрації Херсонщини, та Петро Збаровський, колишній голова Новотроїцької ОТГ, нині також у структурі окупантів. Ще один партнер — Павло Філіпчук, колишній депутат облради з проросійськими поглядами, у 2022 році став фактичним гауляйтером Каховського району», — повідомив Голобуцький.

Також, згідно інформації експерта, у бізнес-структурах Стурена фігурує компанія, власником якої є російський бізнесмен Ігор Ліншиц, пов'язаний з «Альфа-груп».

Голобуцький також звертає увагу на зв’язки Argentem з російським капіталом у міжнародних проєктах. Зокрема, він пише, що з 2022 року фонд має спільні інвестиції з Артемом Волинцем, колишнім топ-менеджером «Русалу» Олега Дерипаски.

«У 2024 році Argentem надав кредит у $ 20 млн фінтех-компанії Salmon, яку пов’язують із Павлом Федоровим — колишнім віце-президентом „Роснєфті“ та „Норільського нікеля“, і Георгієм Чеснаковим, екс-менеджером Tinkoff Group», — написав Голобуцький.

В Україні фонд, як стверджує Голобуцький, зробив ставку на людей з проросійським минулим

«Навесні минулого року компанія Trans-Oil, підконтрольна громадянину рф Важа Джаші, заявила про те, що вона уклала договір оренди та управління портовим термінплом „Олімпексом“ із кредиторами цього терміналу — Argentem та Innovatus», — написав Голобуцький.

Експерт наголошує, що підприємство знаходиться у не найкращому стані — персонал звільнений, накопичені величезні борги. Тому він припускає, що поточна ситуація не носить економічний характер, а спрямована виключно на отримання контролю над стратегічним об’єктом і це викликає особливе занепокоєння під час війни.

